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Gene Cernan, last astronaut on the moon, dies at 82

By Seth Borenstein  and Michael Graczyk
Associated Press

Published: January 16, 2017 - 04:17 PM
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FILE - In a Oct. 27, 2007 file photo, former astronaut Neil Armstrong, left, is congratulated by fellow ex-astronaut Gene Cernan following the dedication ceremony of the Neil Armstrong Hall of Engineering at Purdue University in West Lafayette, Ind. NASA announced that former astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon, died Monday, Jan. 16, 2017, surrounded by his family. He was 82. (AP Photo/Michael Conroy, File)


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