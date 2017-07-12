All CATEGORIES
☰ Menu

General: Plane at cruising altitude before problems, crash

By Jeff Amy
Associated Press

Published: July 12, 2017 - 08:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Military personnel search the fields surrounding the site of a military plane crash near Itta Bena in Leflore County, Miss., Wednesday. The military transport plane that slammed into soybean fields Monday in the Mississippi Delta, killing Marines and a Navy sailor, appears to have developed problems while high in the air, a Marine general said Wednesday. (Elijah Baylis/The Clarion-Ledger via AP)


MORE IN NEWS

Kent State pair’s 3-year on again, off again Tinder relationship leads to a free trip to Hawaii

It was a match made on Tinder.

wholefoods13_02
Whole Foods in West Akron to open Sept. 14, anchors new plaza
loccorn13cut_01
Stalking local sweet corn: Spring rains and cold challenged some farmers, but ears are on the way
basketball13cut_web
New STEM element at St. Vincent-St. Mary boys basketball camp teaches the science behind the game
usrussia13cut_6
Lawmakers intend to question Trump campaign chairman
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next