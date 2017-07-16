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Obituary

George A. Romero, father of the zombie film, is dead at 77

By Jake Coyle
Associated Press

Published: July 16, 2017 - 06:37 PM
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FILE - In this Monday, Jan. 21, 2008 file photo, director and writer George Romero poses for a photograph while talking about his film "Diary of the Dead' at the Sundance Film Festival in Park City, Utah. George Romero, whose classic "Night of the Living Dead" and other horror films turned zombie movies into social commentaries and who saw his flesh-devouring undead spawn countless imitators, remakes and homages, has died. He was 77. Romero died Sunday, July 16, 2017 following a battle with lung cancer. (AP Photo/Amy Sancetta, File)


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Dust off that old tuba or trombone. The Salvation Army, in collaboration with the Akron Symphony Orchestra and the city of Akron parks and recreation, is collecting used musical instruments for students of its Music Conservatory during the July 23 symphony performance of the Akron Summer Concert Series. The event begins at 7:30 p.m. at Hardesty Park, 1615 W. Market St. Akron Symphony Music Director and Conductor Christopher Wilkins will arrange for everyone in the audience with an instrument to play a “stinger” note at the end of the evening’s performance. Everyone will be able to play along with the orchestra for one last note before donating their instruments to the Salvation Army for use by children who otherwise couldn’t afford them.

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