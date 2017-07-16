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Obituary

George A. Romero, father of the zombie film, is dead at 77

By Jake Coyle
Associated Press

Published: July 16, 2017 - 06:37 PM
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FILE - In this Monday, Jan. 21, 2008 file photo, director and writer George Romero poses for a photograph while talking about his film "Diary of the Dead' at the Sundance Film Festival in Park City, Utah. George Romero, whose classic "Night of the Living Dead" and other horror films turned zombie movies into social commentaries and who saw his flesh-devouring undead spawn countless imitators, remakes and homages, has died. He was 77. Romero died Sunday, July 16, 2017 following a battle with lung cancer. (AP Photo/Amy Sancetta, File)


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