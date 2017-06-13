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Georgia sheriff: Lawmen ‘desperately’ searching for killer inmates

By Kate Brumback
Associated Press

Published: June 13, 2017 - 08:29 PM
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This photo combo shows an undated photo by the Georgia Department of Corrections Tuesday shows inmate Ricky Dubose (left) and Donnie Russell Rowe. Authorities say Dubose and Rowe escaped after killing two prison guards during a bus transport in Georgia. Both are being sought by law enforcement. (Georgia Department of Law Enforcement via AP)


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