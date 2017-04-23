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Giraffe’s baby bump boosts tiny zoo’s upkeep, conservation

By Mary Esch
Associated Press

Published: April 23, 2017 - 07:11 PM
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In this April 15 photo, provided by Animal Adventure Park in Binghamton, N.Y., a giraffe named April licks her new calf. The baby's birth was broadcast to an online audience with more than a million viewers. Owners of the animal park wont say exactly how much profit theyve pulled in from all April-related ventures, but internet marketing experts conservatively estimate the haul in the hundreds of thousands of dollars. (Animal Adventure Park via AP)


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