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GM quits Venezuela after government seizes its factory

By Juan Carlos Hernandez and Joshua Goodman
Associated Press

Published: April 20, 2017 - 08:58 PM
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An anti-government protester holds a bible in the middle of a cloud of tear gas during a march in Caracas, Venezuela, Thursday. Tens of thousands of protesters flooded the streets again, one day after three people were killed and hundreds arrested in the biggest anti-government demonstrations in years. (AP Photo/Fernando Llano)


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