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GOP adds opioid money to health bill, fate remains in doubt

By Alan Fram And Erica Werner
Associated Press

Published: June 29, 2017 - 11:34 AM
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House Speaker Paul Ryan of Wis. meets with reporters following a GOP strategy session, Tuesday, June 27, 2017, on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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