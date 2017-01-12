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GOP leaders look to early health care bill, details vague

By Alan Fram
Associated Press

Published: January 12, 2017 - 10:25 PM
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In this June 21, 2016 file photo, Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky., accompanied by, from left, Sen. John Barrasso, R-Wyo., Sen. John Thune, R-S.D., and Senate Majority Whip John Cornyn of Texas, listen to a question during a news conference on Capitol Hill in Washington. Congressional Republicans are taking the first steps toward dismantling President Barack Obama's health care law, facing pressure from President-elect Donald Trump to move quickly on a replacement. (AP Photo/Alex Brandon)


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