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GOP-led panel OKs bill to overhaul Dodd-Frank

By Kevin Freking And Marcy Gordon
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 01:20 PM
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The House Financial Services Committee's ranking member Rep. Maxine Waters D-Calif., left, with committee Chairman Jeb Hensarling, R-Texas, speaks on Capitol Hill in Washington, Tuesday, May 2, 2017, during the committee's hearing on overhauling the nation's financial rules. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


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