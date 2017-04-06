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U.S. Supreme Court

Gorsuch heads for confirmation as Senate tears up own rules

By Erica Werner
Associated Press

Published: April 6, 2017 - 09:44 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. signals a thumbs-up as he leaves the Senate chamber on Capitol Hill in Washington, Thursday after he led the GOP majority to change Senate rules and lower the vote threshold for Supreme Court nominees from 60 votes to a simple majority in order to advance Neil Gorsuch to a confirmation vote. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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