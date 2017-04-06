All CATEGORIES
☰ Menu

U.S. Supreme Court

Gorsuch heads for confirmation as Senate tears up own rules

By Erica Werner
Associated Press

Published: April 6, 2017 - 09:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. signals a thumbs-up as he leaves the Senate chamber on Capitol Hill in Washington, Thursday after he led the GOP majority to change Senate rules and lower the vote threshold for Supreme Court nominees from 60 votes to a simple majority in order to advance Neil Gorsuch to a confirmation vote. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


MORE IN NEWS

macron07cut Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Prosecutor: ‘Inappropriate to draw conclusions’ in death of township Trustee Bryon Macron, who was stabbed and slashed

MEDINA: Authorities still won’t say how Lafayette Township trustee Bryon Macron died, even after releasing autopsy reports that show he had a serious gash on his neck and skin-deep cuts on his forearms.

marla07web
Marla Ridenour: Cavaliers, LeBron James shake off listless approach, show what they can be when they feel like it
science07cut_02
Summit County Metro Parks uses citizen scientists to monitor environment
uansbe07cut_04
UA’s National Society of Black Engineers hosts fair for eighth-graders
syria07cut_10
U.S. missiles blast Syria base in retaliation for chemical attack
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next