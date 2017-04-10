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Gorsuch sworn into Supreme Court, vows to serve Constitution

By Sam Hananel and Vivian Salama
Associated Press

Published: April 10, 2017 - 09:47 AM | Updated: April 10, 2017 - 12:29 PM
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In this photo provided by the Public Information Office Supreme Court of the U.S., Chief Justice John Roberts, Jr., and fellow justices watch as Neil Gorsuch signs the Constitutional Oath in the Justices' after Roberts administered the Constitutional Oath in a private ceremony, Monday, April 10, 2017, in the Justices' Conference Room at the Supreme Court in Washington. (Franz Jantzen/Public Information Office Supreme Court of the U.S. via AP)


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