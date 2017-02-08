Gorsuch would be 8th man to hold ’Justice Scalia’s seat’

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogT24gdGhlIG5pZ2h0IEp1ZGdlIE5laWwgR29yc3VjaCB3YXMgbm9taW5h
dGVkIHRvIGZpbGwgSnVzdGljZSBBbnRvbmluIFNjYWxpYSYjODIxNztzIHNlYXQgb24gdGhlIFUu
Uy4gU3VwcmVtZSBDb3VydCwgaGUgd2FzIHRoaW5raW5nIGFib3V0IGhpc3RvcnkuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUaGUgdG93ZXJpbmcganVkZ2VzIHRoYXQgaGF2ZSBzZXJ2ZWQgaW4gdGhpcyBwYXJ0aWN1
bGFyIHNlYXQgb24gdGhlIFN1cHJlbWUgQ291cnQsIGluY2x1ZGluZyBBbnRvbmluIFNjYWxpYSBh
bmQgUm9iZXJ0IEphY2tzb24sIGFyZSBtdWNoIGluIG15IG1pbmQgYXQgdGhpcyBtb21lbnQsJiM4
MjIxOyBHb3JzdWNoIHNhaWQgaW4gdGhlIEVhc3QgUm9vbSBvZiB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgZm9s
bG93aW5nIGhpcyBub21pbmF0aW9uIGJ5IFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAuPC9wPjxwPklu
IHRoZSB5ZWFyIHNpbmNlIFNjYWxpYSYjODIxNztzIGRlYXRoIGxhc3QgRmVicnVhcnksIHRoZSBj
b3VydCYjODIxNztzIGVtcHR5IHNwb3QgaGFzIG9mdGVuIGJlZW4gcmVmZXJyZWQgdG8gYXMgJiM4
MjIwO0p1c3RpY2UgU2NhbGlhJiM4MjE3O3Mgc2VhdC4mIzgyMjE7IEJ1dCBhcyBHb3JzdWNoIHN1
Z2dlc3RlZCwgdGhlIHNlYXQmIzgyMTc7cyBoaXN0b3J5IGFjdHVhbGx5IGdvZXMgYmFjayBtb3Jl
IHRoYW4gMTUwIHllYXJzLiBUaGUgbGluZWFnZSBpbmNsdWRlcyBzZXZlbiBtZW4sIGFsbCBidXQg
b25lIG5vbWluYXRlZCB0byB0aGUgc2VhdCBieSBSZXB1YmxpY2FuIHByZXNpZGVudHMuPC9wPjxw
PlRoZSBncm91cCBpbmNsdWRlcyBKYWNrc29uLCB0aGUgY2hpZWYgVS5TLiBwcm9zZWN1dG9yIGF0
IHRoZSBwb3N0LVdvcmxkIFdhciBJSSBOdXJlbWJlcmcgdHJpYWxzLCBhbmQgdHdvIG1lbiB3aG8g
d2VudCBvbiB0byBiZWNvbWUgQ2hpZWYgSnVzdGljZTogV2lsbGlhbSBSZWhucXVpc3QgYW5kIEhh
cmxhbiBGaXNrZSBTdG9uZS4gSmFja3NvbiBhbmQgU2NhbGlhIGFyZSBjb25zaWRlcmVkIGFtb25n
IHRoZSBiZXN0IHdyaXRlcnMgdG8gaGF2ZSBzZXJ2ZWQgb24gdGhlIGNvdXJ0LjwvcD48cD5Kb2hu
IFEuIEJhcnJldHQsIGEgbGF3IHByb2Zlc3NvciBhdCBTdC4gSm9obiYjODIxNztzIFVuaXZlcnNp
dHkgaW4gTmV3IFlvcmssIHNhaWQgYmVpbmcgbm9taW5hdGVkIHRvIHRoZSBjb3VydCBpcyBsaWtl
IG1vdmluZyBpbnRvIGEgaGlzdG9yaWMgaG91c2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHNv
cnQgb2YgbGlrZSBlbmRpbmcgdXAgdGhlIHRlbmFudCBvciB0aGUgb3duZXIgb2YgYSBob3VzZSB0
aGF0IG9uY2Ugd2FzIG9jY3VwaWVkIGJ5IHNvbWUgZ3JlYXQgcGVyc29uLCYjODIyMTsgc2FpZCBC
YXJyZXR0LCBhbiBleHBlcnQgb24gSmFja3NvbiwgdGhlIGZvdXJ0aCBtYW4gdG8gaG9sZCB0aGUg
c2VhdC48L3A+PHA+SmFja3Nvbiwgd2hvIHRvb2sgYSB5ZWFyIG9mZiBmcm9tIHRoZSBjb3VydCB0
byBwcm9zZWN1dGUgTmF6aSB3YXIgY3JpbWluYWxzIGF0IE51cmVtYmVyZywgd2FzIG9uZSBvZiB0
aHJlZSBqdXN0aWNlcyB0byBkaXNzZW50IGluIEtvcmVtYXRzdSB2LiBVLlMuLCBhIGNhc2UgdGhh
dCB1cGhlbGQgSmFwYW5lc2UgaW50ZXJubWVudCBkdXJpbmcgV29ybGQgV2FyIElJLjwvcD48cD5C
YXJyZXR0IHNhaWQgZWFjaCBzcG90IG9uIHRoZSBjb3VydCBoYXMgYSBkaXN0aW5ndWlzaGVkIGhp
c3RvcnkgYW5kIHRoZSBzZWF0JiM4MjE3O3MgZm9ybWVyIG9jY3VwYW50cyBwcm92aWRlICYjODIy
MDtjYWNoZXQmIzgyMjE7IG9yICYjODIyMDthIGJpdCBvZiBhbiBhdXJhLiYjODIyMTsgQnV0IHRo
ZXkmIzgyMTc7cmUgYWxzbyBoYXBwZW5zdGFuY2UuIEp1c3RpY2UgU2NhbGlhIGxvdmVkIHRoYXQg
aGUgd291bmQgdXAgaW4gdGhlIHNlYXQgZm9ybWVybHkgaGVsZCBieSBKYWNrc29uLCBCYXJyZXR0
IHNhaWQsIGFuZCBjaXRpZWQgSmFja3NvbiBhcyBvbmUgb2YgaGlzIGhlcm9lcy48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0kmIzgyMTc7bGwgdGVsbCB5b3Ugd2hvIEkgbGlrZSBhIGxvdC4gSSBsaWtlIG9uZSBvZiB0
aGUgcHJlZGVjZXNzb3JzIGluIG15IHNlYXQgb24gdGhlIENvdXJ0LCBSb2JlcnQgSmFja3NvbiAu
Li4gSSBsaWtlZCBhYm91dCBoaW0gdGhhdCBoZSB3YXMgdXN1YWxseSBvbiB0aGUgcmlnaHQgc2lk
ZSBvZiB0aGUgY2FzZSwgd2hpY2ggbWVhbnQgdGhhdCBoZSB3YXMgdXN1YWxseSBhZGhlcmluZyB0
byB0aGUgdGV4dCwmIzgyMjE7IFNjYWxpYSB0b2xkIENoYXJsaWUgUm9zZSBpbiAyMDEyLjwvcD48
cD5UaGUgc2VhdCBHb3JzdWNoIHdvdWxkIG9jY3VweSBpZiBjb25maXJtZWQgd2FzIGNyZWF0ZWQg
YnkgYW4gYWN0IG9mIENvbmdyZXNzIGluIDE4NjMsIGluIHRoZSBtaWRkbGUgb2YgdGhlIENpdmls
IFdhci4gVGhlIGlkZWEgd2FzIHRvIGluY3JlYXNlIHN1cHBvcnQgZm9yIHRoZSBVbmlvbiBvbiB0
aGUgY291cnQgYnkgY3JlYXRpbmcgYSB0ZW50aCBzZWF0LCB0aG91Z2ggbGF0ZXIgYWN0cyBvZiBD
b25ncmVzcyByZXR1cm5lZCB0aGUgY291cnQgdG8gaXRzIGN1cnJlbnQgbmluZSBtZW1iZXJzLjwv
cD48cD5Gb3IgdGhlIHNlYXQmIzgyMTc7cyBmaXJzdCBvY2N1cGFudCwgUmVwdWJsaWNhbiBQcmVz
aWRlbnQgQWJyYWhhbSBMaW5jb2xuIGNob3NlIFN0ZXBoZW4gSi4gRmllbGQsIGEgRGVtb2NyYXQg
aGUgdGhvdWdodCB3b3VsZCBiZSBzeW1wYXRoZXRpYyB0byBoaXMgcmVjb25zdHJ1Y3Rpb24gcGxh
bnMuIEZpZWxkIHdlbnQgb24gdG8gc2VydmUgdGhlIGxvbmdlc3QgaW4gdGhlIHNlYXQsIDM0IHll
YXJzLCBtYWtpbmcgdHdvIHVuc3VjY2Vzc2Z1bCBydW5zIGZvciBwcmVzaWRlbnQgd2hpbGUgc2l0
dGluZyBvbiB0aGUgY291cnQuIFBhdWwgS2VucywgYSBwb2xpdGljYWwgc2NpZW5jZSBwcm9mZXNz
b3IgYXQgVGV4YXMgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSB3aG8gd3JvdGUgYSBib29rIGFib3V0IEZpZWxk
LCBzYWlkIEZpZWxkIHNhdyB0aGUgbGF3IGFzIG1hbGxlYWJsZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIHdh
cyBwcmV0dHkgZ29vZCBhdCBtb2xkaW5nIHRoZSBsYW5ndWFnZSBvZiB0aGUgQ29uc3RpdHV0aW9u
IHRvIGZpdCBoaXMgb3duIHBlcnNvbmFsIHBoaWxvc29waHksJiM4MjIxOyBLZW5zIHNhaWQuPC9w
PjxwPkxhdGVyIG9jY3VwYW50cyBvZiB0aGUgc2VhdCBpbmNsdWRlZCBKb3NlcGggTWNLZW5uYSwg
d2hvIHNlcnZlZCBmb3VyIHRlcm1zIGluIENvbmdyZXNzIGFzIGEgcmVwcmVzZW50YXRpdmUgZnJv
bSBDYWxpZm9ybmlhIGFuZCB3YXMgdGhlIGZpcnN0IGp1c3RpY2UgdG8gb3duIGEgZ2Fzb2xpbmUt
cG93ZXJlZCBjYXIsIGFuZCBKb2huIE1hcnNoYWxsIEhhcmxhbiBJSSwgd2hvIHdyb3RlIGEgVmll
dG5hbS1lcmEgb3BpbmlvbiB0aGF0IHNhaWQgdGhlIEZpcnN0IEFtZW5kbWVudCBwcm90ZWN0ZWQg
YSBwZXJzb24gd2hvIHdvcmUgYSBqYWNrZXQgd2l0aCBhIHBocmFzZSB0aGF0IHVzZWQgYW4gZXhw
bGV0aXZlIHRvIGN1cnNlIHRoZSBkcmFmdC48L3A+PHA+SGFybGFuIEZpc2tlIFN0b25lIHdhcyB0
aGUgZmlyc3Qgb2NjdXBhbnQgb2YgdGhlIHNlYXQgdG8gYmUgcHJvbW90ZWQgdG8gY2hpZWYganVz
dGljZSBidXQgc2VydmVkIG9ubHkgZml2ZSB5ZWFycyBpbiB0aGUgbmV3IHBvc3QuIEhlIGhhZCBm
YXRhbCBhIGNlcmVicmFsIGhlbW9ycmhhZ2Ugd2hpbGUgYW5ub3VuY2luZyBhbiBvcGluaW9uIGlu
IDE5NDYuIE1vcmUgcmVjZW50bHksIHRoZSBzZWF0IHdhcyBoZWxkIGJ5IFdpbGxpYW0gUmVobnF1
aXN0LCBhIGZvcm1lciBKYWNrc29uIGxhdyBjbGVyay4gS25vd24gZm9yIGhpcyBkaXNzZW50cyB3
aGlsZSBhbiBhc3NvY2lhdGUganVzdGljZSwgaGUgd29ya2VkIHRvIGJ1aWxkIGNvbnNlbnN1cyBh
ZnRlciBiZWNvbWluZyBjaGllZiBpbiAxOTg2LjwvcD48cD5MaWtlIEdvcnN1Y2gsIHdobyBlYXJu
ZWQgaGlzIHVuZGVyZ3JhZHVhdGUgZGVncmVlIGZyb20gQ29sdW1iaWEgVW5pdmVyc2l0eSwgb3Ro
ZXIgb2NjdXBhbnRzIG9mIHRoZSBzZWF0IGhhdmUgYWxzbyBoYWQgdGllcyB0byB0aGUgc2Nob29s
LiBNY0tlbm5hLCB0aGUgc2VhdCYjODIxNztzIHNlY29uZCBvY2N1cGFudCwgZ290IGZ1cnRoZXIg
bGVnYWwgdHJhaW5pbmcgYXQgQ29sdW1iaWEgZm9sbG93aW5nIGhpcyBjb25maXJtYXRpb24uIEFu
ZCBTdG9uZSwgdGhlIHNlYXQmIzgyMTc7cyB0aGlyZCBvY2N1cGFudCwgd2FzIGRlYW4gb2YgdGhl
IENvbHVtYmlhIGxhdyBzY2hvb2wgZm9yIG1vcmUgdGhhbiBhIGRlY2FkZS48L3A+PHA+R29yc3Vj
aCBtYXkgYmUgZW5jb3VyYWdlZCB0aGF0IG1vc3Qgb2YgdGhlIGp1c3RpY2VzIHdobyBoYXZlIG9j
Y3VwaWVkIHRoZSBzZWF0IGhhdmUgc3BlbnQgYSBsb25nIHRpbWUgb24gdGhlIGNvdXJ0ICYjODIx
MjsgYW4gYXZlcmFnZSBvZiBhYm91dCAyNSB5ZWFycy48L3A+PHA+Tm90IGFsbCBqdXN0aWNlcyBm
ZWVsIGEga2luc2hpcCB3aXRoIHRoZWlyIHNlYXQtaG9sZGVycyBvciBldmVuIGxpa2UgdGhlaXIg
d29yay4gVGhlcmUgc2VlbXMgdG8gYmUgbm8gbG92ZSBsb3N0IGJldHdlZW4gSnVzdGljZSBTYW5k
cmEgRGF5IE8mIzgyMTc7Q29ubm9yLCB0aGUgZmlyc3Qgd29tYW4gdG8gam9pbiB0aGUgY291cnQs
IGFuZCBoZXIgc3VjY2Vzc29yIFNhbXVlbCBBbGl0bywgd2hvc2UgYXBwb2ludG1lbnQgaW4gMjAw
NiBtb3ZlZCB0aGUgY291cnQgdG8gdGhlIHJpZ2h0LiBDcml0aXF1aW5nIHRoZSBjb3VydCYjODIx
NztzIENpdGl6ZW5zIFVuaXRlZCBjYW1wYWlnbiBmaW5hbmNlIHJ1bGluZyBpbiAyMDEwLCBPJiM4
MjE3O0Nvbm5vciBzYWlkOiAmIzgyMjA7R29zaCwgSSBzdGVwIGF3YXkgZm9yIGEgY291cGxlIG9m
IHllYXJzIGFuZCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIHRlbGxpbmcgd2hhdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRv
IGhhcHBlbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJhcnJldHQsIHRoZSBKYWNrc29uIHNjaG9sYXIsIGNhdXRp
b25lZCBhZ2FpbnN0IHJlYWRpbmcgdG9vIG11Y2ggaW50byB0aGUgbGVnYWN5IEdvcnN1Y2ggbWln
aHQgam9pbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBuaWNlIHRhbGtpbmcgcG9pbnQsJiM4
MjIxOyBoZSBzYWlkIG9mIHRoZSBzaWduaWZpY2FuY2Ugb2YgYXNzdW1pbmcgYW5vdGhlciBqdXN0
aWNlJiM4MjE3O3Mgc2VhdC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mga2luZCBvZiBjb29sIHRvIGltYWdp
bmUgdGhhdCBwZXJzb24gaW4gdGhlaXIgdGltZSwgd2hlcmUgeW91IG5vdyBhcmUuJiM4MjIxOzwv
cD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+Rm9sbG93IEplc3NpY2EgR3Jlc2tvIG9u
IFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamVzc2ljYWdy
ZXNrbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamVzc2ljYWdyZXNrbzwv
YT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.