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Gorsuch would be 8th man to hold ’Justice Scalia’s seat’

By Jessica Gresko
Associated Press

Published: February 8, 2017 - 12:39 PM
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FILE - In this Feb. 16, 2016 file photo, Supreme Court Justice Antonin Scalia's courtroom chair is draped in black to mark his death as part of a tradition that dates to the 19th century, at the Supreme Court in Washington. In the year since Scalias death last February, the courts empty place has often been referred to as Justice Scalias seat. But as Supreme Court Justice nominee Neil Gorsuch suggested, the seats history actually goes back more than 150 years. The lineage includes seven men, all but one nominated to the seat by Republican presidents. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


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