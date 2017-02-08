All CATEGORIES
☰ Menu

Gorsuch would be 8th man to hold ’Justice Scalia’s seat’

By Jessica Gresko
Associated Press

Published: February 8, 2017 - 12:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Feb. 16, 2016 file photo, Supreme Court Justice Antonin Scalia's courtroom chair is draped in black to mark his death as part of a tradition that dates to the 19th century, at the Supreme Court in Washington. In the year since Scalias death last February, the courts empty place has often been referred to as Justice Scalias seat. But as Supreme Court Justice nominee Neil Gorsuch suggested, the seats history actually goes back more than 150 years. The lineage includes seven men, all but one nominated to the seat by Republican presidents. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


MORE IN NEWS

liberty08cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Storefront display depicting Lady Liberty with a paper bag over her head elicits threats

In two decades of “pushing the envelope,” Bob Ferguson can name a few doozies he’s plopped in the storefront window of his shoe repair shop in Highland Square.

explode08cut_04
Akron house explosion felt, heard from 3 miles away; 1 man injured - 11:30 AM
conte08cut_01
Imprisoned tax preparer given early release, ordered to pay restitution and disclose to all clients that he was convicted
williams08cut_01
Drug dealer gets 8 years in prison for providing carfentanil that killed pregnant woman
robinson08cut_01
It’s no accident how YRC trucker Don Robinson drove millions of miles safely
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next