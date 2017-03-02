Great Lakes Commission: Billions needed for water upgrades

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48cD5BIEdyZWF0IExha2VzIG9yZ2FuaXphdGlvbiB3YW50
cyBnb3Zlcm5tZW50cyBpbiB0aGUgVS5TLiBhbmQgQ2FuYWRhIHRvIGZ1bmQgbWFzc2l2ZSBpbmZy
YXN0cnVjdHVyZSB1cGdyYWRlcyB0byBwcm92aWRlIHNhZmUgZHJpbmtpbmcgd2F0ZXIgYW5kIHN1
cHBvcnQgd2F0ZXJib3JuZSBmcmVpZ2h0IHRyYW5zcG9ydC48L3A+PHA+VGhlIEdyZWF0IExha2Vz
IENvbW1pc3Npb24gc2F5cyBkcmlua2luZyB3YXRlciBjcmlzZXMgaW4gVG9sZWRvLCBPaGlvLCBh
bmQgRmxpbnQsIE1pY2guLCBzaG93IGhvdyBzeXN0ZW1zIGhhdmUgZGV0ZXJpb3JhdGVkLjwvcD48
cD5BdG9wIHRoZSBjb21taXNzaW9uJiM4MjE3O3Mgd2lzaCBsaXN0IGlzICQxMDAgYmlsbGlvbiB0
byBmaXggZHJpbmtpbmcgd2F0ZXIgcGlwZXMsICQ3MyBiaWxsaW9uIGZvciB3YXN0ZXdhdGVyIHRy
ZWF0bWVudCBhbmQgJDUgYmlsbGlvbiB0byBtYW5hZ2Ugc3Rvcm13YXRlci48L3A+PHA+V2l0aCB0
aGUgZmVkZXJhbCBidWRnZXQgdGlnaHQsIHRoZSBjb21taXNzaW9uIHJlY29tbWVuZHMgaW5ub3Zh
dGl2ZSBmaW5hbmNpbmcgdG9vbHMsIHN1Y2ggYXMgcHVibGljLXByaXZhdGUgcGFydG5lcnNoaXBz
LjwvcD48cD5PdGhlciBwcmlvcml0aWVzIGluY2x1ZGUgYnVpbGRpbmcgYW5vdGhlciBsb2NrIGZv
ciBsYXJnZSBzaGlwcyBhdCB0aGUgU29vIExvY2tzIGNvbXBsZXggaW4gTWljaGlnYW4gYW5kIGNv
bnRpbnVlZCBmZWRlcmFsIGZ1bmRpbmcgb2YgdGhlIEdyZWF0IExha2VzIFJlc3RvcmF0aW9uIElu
aXRpYXRpdmUuPC9wPjxwPkNvbW1pc3Npb24gRGlyZWN0b3IgVGltIEVkZXIgc2F5cyBmYWlsdXJl
IHRvIG1haW50YWluIGluZnJhc3RydWN0dXJlIHNxdWFuZGVycyB0aGUgY29tcGV0aXRpdmUgYWR2
YW50YWdlIHRoYXQgdGhlIHJlZ2lvbiYjODIxNztzIGFidW5kYW50IGZyZXNoIHdhdGVyIHByb3Zp
ZGVzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.