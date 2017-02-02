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Groundhog Day results are in: Punxsutawney Phil predicts more winter

Associated Press

Published: February 2, 2017 - 08:23 AM
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Groundhog Club handler John Griffiths, center, holds Punxsutawney Phil, the weather prognosticating groundhog, during the 131st celebration of Groundhog Day on Gobbler's Knob in Punxsutawney, Pa., Thursday, Feb. 2, 2017. Phil's handlers said that the groundhog has forecast six more weeks of winter weather. (AP Photo/Gene J. Puskar)


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