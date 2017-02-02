All CATEGORIES
☰ Menu

Groundhog Day results are in: Punxsutawney Phil predicts more winter

Associated Press

Published: February 2, 2017 - 08:23 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Groundhog Club handler John Griffiths, center, holds Punxsutawney Phil, the weather prognosticating groundhog, during the 131st celebration of Groundhog Day on Gobbler's Knob in Punxsutawney, Pa., Thursday, Feb. 2, 2017. Phil's handlers said that the groundhog has forecast six more weeks of winter weather. (AP Photo/Gene J. Puskar)


MORE IN NEWS

refugee03cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Afghan refugee recalls days when “America had our back”

Jawid Ahmadzai, 27, risked his life to defy the Taliban.

foodbank03web
Akron Canton food bank staff revives fallen volunteer
uasongs03cut_02
Lost songs of Holocaust survivors found in UA archives
religious03cut_01
Trump pledges to end political limits on churches
Vandalism with suspected urine at Northfield Center fire department could go unsolved
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next