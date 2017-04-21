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Gunman in Missouri utility worker deaths had criminal record

By Jim Salter
Associated Press

Published: April 21, 2017 - 03:42 PM
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A Laclede Gas Co. worker takes down police tape so equipment could leave the crime scene, Thursday, April 20, 2017 in St. Louis. Police say a gunman opened fire on two utility workers, killing both of them, before fatally shooting himself. (J.B. Forbes/St. Louis Post-Dispatch via AP)


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