All CATEGORIES
☰ Menu

Gunman who shot congressman had history of anti-GOP activity

By Don Babwin And Jim Salter
Associated Press

Published: June 14, 2017 - 02:31 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This 2006 photo provided by the St. Clair County, Ill., Sheriff's Department shows James T. Hodgkinson. Officials said Hodgkinson has been identified as the man who opened fire on Republican lawmakers at a congressional baseball practice Wednesday June 14, 2017 in Alexandria, Va. (St. Clair County Illinois Sheriff's Department via AP)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

hattie15_web Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Hattie Larlham faces uncertain future, looking to be acquired

Faced with increased financial pressures and a changing landscape for developmental disabilities care, Hattie Larlham is talking with other service providers about taking over the 56-year-old nonprofit.

uaboard15web
UA has potential buyer for presidential residence that was source of much controversy
Bob Dyer: More cheering (and a couple of boos) for June
gopshot15cut_01
Gunman wounds Republican leader and four others before being killed by police
Regional news briefs — June 15, 2017
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next