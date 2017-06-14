Gunman who shot congressman had history of anti-GOP activity

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkVMTEVWSUxMRSwgSWxsLjogVGhlIGd1bm1hbiB3aG8gc2hvdCBhIHRvcCBHT1AgY29uZ3Jl
c3NtYW4gYW5kIHNldmVyYWwgb3RoZXIgcGVvcGxlIFdlZG5lc2RheSBhdCBhIGJhc2ViYWxsIHBy
YWN0aWNlIG91dHNpZGUgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIGNhcGl0YWwgaGFkIGEgbG9uZyBoaXN0
b3J5IG9mIGxhc2hpbmcgb3V0IGF0IFJlcHVibGljYW5zIGFuZCBvbmNlIGZyaWdodGVuZWQgYSBu
ZWlnaGJvciBieSBmaXJpbmcgYSByaWZsZSBpbnRvIGEgZmllbGQgYmVoaW5kIGhpcyBJbGxpbm9p
cyBob3VzZS48L3A+PHA+SmFtZXMgVC4gSG9kZ2tpbnNvbiwgNjYsIHdvdW5kZWQgSG91c2UgUmVw
LiBTdGV2ZSBTY2FsaXNlIGJlZm9yZSBoZSB3YXMgZmF0YWxseSBzaG90IGJ5IHBvbGljZSB3aG8g
aGFkIGJlZW4gZ3VhcmRpbmcgdGhlIEhvdXNlIG1ham9yaXR5IHdoaXAuPC9wPjxwPkluIHRoZSBo
b3VycyBhZnRlciB0aGUgYXR0YWNrIGluIEFsZXhhbmRyaWEsIFZpcmdpbmlhLCBhIHBpY3R1cmUg
YmVnYW4gdG8gZW1lcmdlIG9mIGFuIGF0dGFja2VyIHdpdGggYSBtb3N0bHkgbWlub3IgYXJyZXN0
IHJlY29yZCB3aG8gd29ya2VkIGFzIGEgaG9tZSBpbnNwZWN0b3IgYW5kIGRlc3Bpc2VkIHRoZSBS
ZXB1YmxpY2FuIFBhcnR5LjwvcD48cD5PbiBGYWNlYm9vaywgSG9kZ2tpbnNvbiB3YXMgYSBtZW1i
ZXIgb2YgYSBncm91cCBjYWxsZWQgJiM4MjIwO1Rlcm1pbmF0ZSB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBQYXJ0
eSwmIzgyMjE7IGEgZmFjdCB0aGF0IHNlZW1lZCB0byB0YWtlIG9uIG5ldyBtZWFuaW5nIGluIGxp
Z2h0IG9mIGFuIGFjY291bnQgZnJvbSBTb3V0aCBDYXJvbGluYSBSZXAuIEplZmYgRHVuY2FuLCB3
aG8gc2FpZCB0aGF0IGFzIGhlIHdhcyBwcmVwYXJpbmcgdG8gbGVhdmUgdGhlIGJhc2ViYWxsIGZp
ZWxkLCBhIG1hbiBwb2xpdGVseSBhc2tlZCBoaW0gd2hldGhlciBpdCB3YXMgYSBEZW1vY3JhdCBv
ciBSZXB1YmxpY2FuIHRlYW0gYmVmb3JlIHF1aWV0bHkgd2Fsa2luZyBvZmYuPC9wPjxwPlVudGls
IHJlY2VudGx5LCBIb2Rna2luc29uIHJhbiBhIGhvbWUtaW5zcGVjdGlvbiBidXNpbmVzcyBvdXQg
b2YgaGlzIGhvdXNlLiBIaXMgRmFjZWJvb2sgcGFnZSBzaG93cyB0aGF0IGhlIHdhcyBhIGZhbiBv
ZiBWZXJtb250IFNlbi4gQmVybmllIFNhbmRlcnMsIGFuIGluZGVwZW5kZW50IHdobyBsYXN0IHll
YXIgbWFkZSBhbiB1bnN1Y2Nlc3NmdWwgcHJlc2lkZW50aWFsIGJpZC4gU2FuZGVycyBhY2tub3ds
ZWRnZWQgV2VkbmVzZGF5IHRoYXQgSG9kZ2tpbnNvbiBoYWQgYXBwYXJlbnRseSBiZWVuIGFtb25n
IG1hbnkgdm9sdW50ZWVycyBvbiBoaXMgMjAxNiBjYW1wYWlnbi48L3A+PHA+QSBzZWFyY2ggb2Yg
b25saW5lIG5ld3NwYXBlcnMgc2hvdyB0aGF0IEhvZGdraW5zb24gZnJlcXVlbnRseSB3cm90ZSBs
ZXR0ZXJzIHRvIGhpcyBob21ldG93biBuZXdzcGFwZXIsIHRoZSBCZWxsZXZpbGxlIE5ld3MtRGVt
b2NyYXQsIHdoaWNoIHB1Ymxpc2hlZCBuZWFybHkgdHdvIGRvemVuIGxldHRlcnMgYmV0d2VlbiAy
MDEwIGFuZCAyMDEyLCBtYW55IG9mIHdoaWNoIGluY2x1ZGVkIGNvbXBsYWludHMgYWJvdXQgdGhl
IHNhbWUgdGhlbWU6IGluY29tZSBpbmVxdWFsaXR5LjwvcD48cD5Ib2Rna2luc29uLCB3aG8gbGl2
ZWQgaW4gdGhlIGNvbW11bml0eSBqdXN0IGFjcm9zcyB0aGUgTWlzc2lzc2lwcGkgUml2ZXIgZnJv
bSBTdC4gTG91aXMsIGNvbXBhcmVkIHRoZSBlY29ub21pYyBjb25kaXRpb25zIG9mIHRoZSB0aW1l
IHRvIHRob3NlIHRoYXQgcHJlY2VkZWQgdGhlIEdyZWF0IERlcHJlc3Npb24gYW5kIGV4Y29yaWF0
ZWQgQ29uZ3Jlc3MgZm9yIG5vdCBpbmNyZWFzaW5nIHRoZSBudW1iZXIgb2YgdGF4IGJyYWNrZXRz
IGFuZCB0YWtpbmcgb3RoZXIgdGF4IHJlZm9ybSBtZWFzdXJlcy48L3A+PHA+T24gTWF5IDE0LCAy
MDEwLCBoZSB3cm90ZTogJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgZW52eSB0aGUgcmljaDsgSSBkZXNw
aXNlIHRoZSB3YXkgdGhleSBoYXZlIGJvdWdodCBvdXIgcG9saXRpY2lhbnMgYW5kIHR3aXN0ZWQg
b3VyIGxhd3MgdG8gdGhlaXIgYmVuZWZpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxlc3MgdGhhbiBhIHllYXIg
bGF0ZXIsIG9uIE1hcmNoIDQsIDIwMTEsIGhlIHdyb3RlIHRoYXQgQ29uZ3Jlc3Mgc2hvdWxkIHJl
d3JpdGUgdGF4IGNvZGVzIHRvIGVhc2UgdGhlIHRheCBidXJkZW5zIG9mIHRoZSBtaWRkbGUgY2xh
c3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtMZXQmIzgyMTc7cyBnZXQgYmFjayB0byB0aGUgZ29vZCBvbCYjODIx
NzsgZGF5cywgd2hlbiBvdXIgcmVwcmVzZW50YXRpdmVzIGhhZCBhIGJhY2tib25lIGFuZCBhIGNv
bnNjaWVuY2UsJiM4MjIxOyBoZSB3cm90ZS48L3A+PHA+TGF0ZXIgdGhhdCB5ZWFyLCBpbiBPY3Rv
YmVyIDIwMTEsIGhlIGFwcGxhdWRlZCB0aGUgT2NjdXB5IFdhbGwgU3RyZWV0IHByb3Rlc3RlcnMg
aW4gTmV3IFlvcmsgYW5kIEJvc3Rvbiwgd3JpdGluZyB0aGF0IHRoZSBkZW1vbnN0cmF0b3JzICYj
ODIyMDthcmUgdGlyZWQgb2Ygb3VyIGRvLW5vdGhpbmcgQ29uZ3Jlc3MgZG9pbmcgbm90aGluZyB3
aGlsZSBvdXIgY291bnRyeSBpcyBnb2luZyBkb3duIHRoZSB0dWJlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhv
ZGdraW5zb24gYWxzbyBoYWQgYXJyZXN0cyBpbiBoaXMgYmFja2dyb3VuZCBmb3IgYSBzZXJpZXMg
b2YgbWlub3Igb2ZmZW5zZXMgYW5kIGF0IGxlYXN0IG9uZSBtb3JlIHNlcmlvdXMgb2ZmZW5zZS4g
Q291cnQgcmVjb3JkcyBzaG93IHRoYXQgaGlzIGxlZ2FsIHRyb3VibGUgc3RhcnRlZCBpbiB0aGUg
MTk5MHMgd2l0aCBhcnJlc3RzIGZvciByZXNpc3RpbmcgcG9saWNlIGFuZCBkcnVua2VuIGRyaXZp
bmcuIEhpcyBtb3N0IHNlcmlvdXMgcHJvYmxlbXMgY2FtZSBpbiAyMDA2LCB3aGVuIGhlIHdhcyBh
cnJlc3RlZCBvbiBhIGJhdHRlcnkgY2hhcmdlLjwvcD48cD5JbiBBcHJpbCAyMDA2LCBoZSB3YXMg
YXJyZXN0ZWQgb24gdHdvIGNvdW50cyBvZiBiYXR0ZXJ5ICYjODIxMjsgb25lIGZvciBzdHJpa2lu
ZyBhIG1hbiBpbiB0aGUgZmFjZSB3aXRoIGEgd29vZCBzaG90Z3VuIHN0b2NrIGFuZCBhbm90aGVy
IGZvciBwdW5jaGluZyBhIHdvbWFuIHdpdGggaGlzIGZpc3QsIGFzIHdlbGwgYXMgYSBjb3VudCBv
ZiB1bmxhd2Z1bCAgZGFtYWdlIHRvIGEgbW90b3IgdmVoaWNsZSBmb3IgY3V0dGluZyB0aGUgcGFz
c2VuZ2VyIHNlYXRiZWx0IG9mIHRoZSB3b21hbiYjODIxNztzIGNhciB3aXRoIGEga25pZmUuIEFj
Y29yZGluZyB0byB0aGUgY291cnQgY2xlcmssIHRoZSBjaGFyZ2VzIHdlcmUgZGlzbWlzc2VkIGlu
IE5vdmVtYmVyIG9mIHRoYXQgeWVhci48L3A+PHA+VGhvdWdoIHRoZXJlIGFyZSBubyBvdGhlciBs
ZWdhbCBwcm9ibGVtcyBsaXN0ZWQgaW4gU3QuIENsYWlyIENvdW50eSwgd2hpY2ggaW5jbHVkZXMg
QmVsbGV2aWxsZSwgc2luY2UgMjAxMSwgSG9kZ2tpbnNvbiBkaWQgY29tZSB0byB0aGUgYXR0ZW50
aW9uIG9mIGxvY2FsIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBhcyByZWNlbnRseSBhcyBNYXJjaCAyNCBvZiBs
YXN0IHllYXIuPC9wPjxwPkJpbGwgU2NoYXVtbGVmZmVsIHJlY2FsbGVkIHRoYXQgaGUgaGVhcmQg
bG91ZCBzaG90cyBiZWluZyBmaXJlZCBvdXRzaWRlIGhpcyBob3VzZSwgd2hpY2ggc3RhbmRzIGFi
b3V0IDUwMCBmZWV0IGJlaGluZCBIb2Rna2luc29uJiM4MjE3O3MgaG9tZS4gV2hlbiBoZSB3ZW50
IG91dHNpZGUsIGhlIHNhdyBIb2Rna2luc29uIHNob290aW5nIGEgcmlmbGUgaW50byBvciBvbiBh
IGNvcm5maWVsZC4gSGUgd2FzIHNxdWVlemluZyBvZmYgZml2ZSBvciBzaXggc2hvdHMgYXQgYSB0
aW1lIGFuZCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSByZXBvcnQgb2YgdGhlIGluY2lkZW50LCBmaXJlZCBh
Ym91dCA1MCBzaG90cyBpbiBhbGwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHllbGxlZCwgJiM4MjE2O1F1aXQg
c2hvb3RpbmcgdG93YXJkIHRoZSBob3VzZXMsJiM4MjIxOyYjODIxNzsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+
V2hlbiBIb2Rna2luc29uIHJlZnVzZWQgdG8gc3RvcCwgU2NoYXVtbGVmZmVsIGNhbGxlZCB0aGUg
c2hlcmlmZiYjODIxNztzIGRlcGFydG1lbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRvbGQgdGhlIHNoZXJp
ZmYsICYjODIxNjtJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hhdCYjODIxNztzIHRoZSBtYXR0ZXIgd2l0
aCB0aGF0IGd1eSwgYnV0IGhlIGNhbiYjODIxNzt0IGJlIHNob290aW5nIGxpa2UgdGhhdCwmIzgy
MjE7JiM4MjE3OyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5TdC4gQ2xhaXIgQ291bnR5IFNoZXJpZmYgUmljayBX
YXRzb24gc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgdGhhdCBIb2Rna2luc29uIHNob3dlZCB0aGUgZGVwdXR5IGFs
bCByZXF1aXJlZCBmaXJlYXJtcyBsaWNlbnNlcyBhbmQgZG9jdW1lbnRhdGlvbiBpbnZvbHZpbmcg
dGhlIGhpZ2gtcG93ZXJlZCBodW50aW5nIHJpZmxlLCB3aGljaCBoZSBzYWlkIGhlIHdhcyBzaW1w
bHkgdXNpbmcgZm9yIHRhcmdldCBwcmFjdGljZS48L3A+PHA+VGhlIGRlcHV0eSBjYXV0aW9uZWQg
SG9kZ2tpbnNvbiBhYm91dCBkb2luZyBzdWNoIHNob290aW5nIGFyb3VuZCBob21lcywgZ2l2ZW4g
dGhhdCB0aGUgcm91bmRzIGNhbiB0cmF2ZWwgdXAgdG8gYSBtaWxlLiBObyBjaGFyZ2VzIHdlcmUg
ZmlsZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBzYWlkLCAmIzgyMTY7SSB1bmRlcnN0YW5kLCYjODIxNzsg
YW5kIHNhaWQgaGUgbmVlZGVkIHRvIHRha2UgdGhlIGd1biB0byBhIHJhbmdlIHRvIHNob290IGl0
LCBXYXRzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXJlIHdhcyBub3RoaW5nIHdlIGNvdWxkIGFycmVzdCBo
aW0gZm9yLCBhbmQgdGhlcmUgd2FzIG5vIGluZGljYXRpb24gaGUgd2FzIG1lbnRhbGx5IGlsbCBv
ciBnb2luZyB0byBoYXJtIGFueW9uZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBvbmx5IHRoaW5nIEkgd2Fz
IGNvbmNlcm5lZCBhYm91dCB3YXMgdGhhdCBpdCB3YXMgc3VjaCBhIGhpZ2gtcG93ZXJlZCBndW4s
IGFuZCB0aGF0IHNvbWVib2R5IGNvdWxkIHBvc3NpYmx5IGdldCBodXJ0LiBXZSB0cnkgdG8gbWFr
ZSBzdXJlIHBlb3BsZSBhcmUgcmVhc29uYWJsZSB3aGVuIGRvaW5nIHRoaXMuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5XYXRzb24gc2FpZCB0aGUgZGVwdXR5IG9uIFdlZG5lc2RheSByZWNhbGxlZCBIb2Rna2luc29u
IGFzIGJlaW5nICYjODIyMDt2ZXJ5IGNvcmRpYWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5EYWxlIFdhbHNoLCA2
NSwgb2YgQmVsbGV2aWxsZSwgc2FpZCBoZSB3YXMgYSBsaWZlbG9uZyBmcmllbmQgb2YgSG9kZ2tp
bnNvbiYjODIxNztzLiBIZSBzYWlkIEhvZGdraW5zb24gc3BlbnQgbW9zdCBvZiBoaXMgbGlmZSBi
dWlsZGluZyBob21lcyBidXQgaW4gcmVjZW50IHllYXJzIHR1cm5lZCB0byBob21lIGluc3BlY3Rp
b25zLjwvcD48cD5XYWxzaCBzYWlkIEhvZGdraW5zb24gbmV2ZXIgdGFsa2VkIHBvbGl0aWNzIHdp
dGggaGltIGFuZCBkaWQgbm90IHNlZW0gcHJvbmUgdG8gdmlvbGVuY2UuIEJ1dCBoZSBzYWlkIGhl
IHdhcyBhIHBhc3Npb25hdGUgcGVyc29uIHdobyBvY2Nhc2lvbmFsbHkgZ290IGludG8gZmlnaHRz
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgd2FzIHRoZSB0eXBlIG9mIHBlcnNvbiB0aGF0IGlmIHlvdSBjaGFs
bGVuZ2VkIGhpbSwgaGUgd291bGRuJiM4MjE3O3QgYmFjayBvZmYuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgy
MTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkJhYndpbiByZXBvcnRlZCBmcm9tIENoaWNh
Z28uIENvbnRyaWJ1dGluZyB0byB0aGlzIHJlcG9ydCB3ZXJlIEppbSBTdWhyIGluIEthbnNhcyBD
aXR5LCBKb2huIE8mIzgyMTc7Q29ubm9yIGluIFNwcmluZ2ZpZWxkIGFuZCBKYWtlIFBlYXJzb24g
aW4gV2FzaGluZ3Rvbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.