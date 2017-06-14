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Shooting

Gunman wounds Republican leader and four others before being killed by police

By Erica Werner and Chad Day
Associated Press

Published: June 14, 2017 - 08:38 PM
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Crime scene investigators search for evidence at the scene of a multiple shooting in Alexandria, Va., Wednesday where House Majority Whip Steve Scalise of La., and others, were shot during a congressional baseball practice. (AP Photo/Cliff Owen)


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