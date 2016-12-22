Happy birthday to Colo: Oldest gorilla in U.S. turns 60

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFNoZSBpcyBhIG1vdGhlciBvZiB0aHJlZSwgZ3JhbmRtb3RoZXIgb2YgMTYs
IGdyZWF0LWdyYW5kbW90aGVyIG9mIDEyIGFuZCBncmVhdC1ncmVhdC1ncmFuZG1vdGhlciBvZiB0
aHJlZS4gU2hlIHJlY2VudGx5IGhhZCBzdXJnZXJ5IHRvIHJlbW92ZSBhIG1hbGlnbmFudCB0dW1v
ciwgYnV0IGRvY3RvcnMgc2F5IHNoZSYjODIxNztzIGRvaW5nIHdlbGwuPC9wPjxwPlNoZSYjODIx
NztzIENvbG8sIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBvbGRlc3QgbGl2aW5nIGdvcmlsbGEsIGFuZCBz
aGUgdHVybmVkIDYwIG9uIFRodXJzZGF5IGF0IHRoZSBDb2x1bWJ1cyBab28gYW5kIEFxdWFyaXVt
LjwvcD48cD5Db2xvIHdhcyB0aGUgZmlyc3QgZ29yaWxsYSBpbiB0aGUgd29ybGQgYm9ybiBpbiBh
IHpvbyBhbmQgaGFzIHN1cnBhc3NlZCB0aGUgdXN1YWwgbGlmZSBleHBlY3RhbmN5IG9mIGNhcHRp
dmUgZ29yaWxsYXMgYnkgdHdvIGRlY2FkZXMuIEhlciBsb25nZXZpdHkgaXMgcHV0dGluZyBhIHNw
b3RsaWdodCBvbiB0aGUgbWVkaWNhbCBjYXJlLCBudXRyaXRpb24gYW5kIHVwLXRvLWRhdGUgdGhl
cmFwZXV0aWMgdGVjaG5pcXVlcyB0aGF0IGFyZSBoZWxwaW5nIGxlbmd0aGVuIHpvbyBhbmltYWxz
JiM4MjE3OyBsaXZlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0NvbG8ganVzdCBlcGl0b21pemVzIHRoZSBhZHZh
bmNlcyB0aGF0IHpvb3MgaGF2ZSBtYWRlLCBnb2luZyBhbGwgdGhlIHdheSBiYWNrIHRvIGhlciBi
aXJ0aCBhdCBDb2x1bWJ1cywmIzgyMjE7IHNhaWQgRHIuIFRvbSBNZWVoYW4sIHZpY2UgcHJlc2lk
ZW50IGZvciB2ZXRlcmluYXJ5IHNlcnZpY2VzIGF0IENoaWNhZ28mIzgyMTc7cyBCcm9va2ZpZWxk
IFpvbyBhbmQgdmV0ZXJpbmFyeSBhZHZpc2VyIHRvIGEgbmF0aW9uYWwgZ29yaWxsYSBzcGVjaWVz
IHN1cnZpdmFsIHBsYW4uPC9wPjxwPlRoZSBjaGFuZ2VzIGFsc28gbWVhbiBtb3JlIGFuaW1hbHMg
bGl2aW5nIHdpdGggdGhlIG5vcm1hbCBhY2hlcyBhbmQgcGFpbnMgb2YgZ3Jvd2luZyBvbGRlci4g
VG9kYXksIHpvbyB2ZXRlcmluYXJpYW5zIHJlZ3VsYXJseSB0cmVhdCBhbmltYWxzIGZvciBoZWFy
dCBhbmQga2lkbmV5IGRpc2Vhc2UsIGFydGhyaXRpcywgZGVudGFsIHByb2JsZW1zIGFuZCBjYW5j
ZXIuPC9wPjxwPkh1bmRyZWRzIG9mIHBlb3BsZSBnYXRoZXJlZCBhdCB0aGUgem9vIFRodXJzZGF5
IHRvIHNlZSBDb2xvLCBzaW5naW5nIDxlbT5IYXBweSBCaXJ0aGRheTwvZW0+IG1vbWVudHMgYmVm
b3JlIHRoZSBnb3JpbGxhIGFtYmxlZCBpbnRvIGFuIGVuY2xvc3VyZSBkZWNvcmF0ZWQgd2l0aCBt
dWx0aWNvbG9yZWQgY29uc3RydWN0aW9uIHBhcGVyIGNoYWlucyBhbmQgZmlsbGVkIHdpdGggY2Fr
ZXMgc3VjaCBhcyBzcXVhc2ggYW5kIGJlZXQgYW5kIGNvcm5icmVhZCB3aXRoIG1hc2hlZCBwb3Rh
dG8gcGFyc2xleSBmcm9zdGluZy48L3A+PHA+QW1vbmcgdGhlIGZpcnN0IGluIGxpbmUgd2FzIFBh
bSBTY2hsZXJldGggb2YgQ29sdW1idXMsIHdobyBhdCA2MyB3YXMganVzdCBhIGxpdHRsZSBnaXJs
IHdoZW4gaGVyIGZhdGhlciBicm91Z2h0IGhlciB0byBzZWUgdGhlIG5ld2Jvcm4gQ29sbyBpbiBh
IGdvcmlsbGEgaW5jdWJhdG9yIGluIDE5NTYuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgdHJp
YnV0ZSB0byB0aGUgem9vIHRoYXQgc2hlJiM4MjE3O3MgYWxpdmUgYXQgNjAgeWVhcnMgb2xkLCYj
ODIyMTsgU2NobGVyZXRoIHNhaWQuPC9wPjxwPkNvbG8gcmVwcmVzZW50cyBzbyBtdWNoIHRvIHRo
ZSB6b28sIFRvbSBTdGFsZiwgcHJlc2lkZW50IG9mIHRoZSB6b28sIHRvbGQgdGhlIGNyb3dkLiAm
IzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhbGwgYWJvdXQgY29ubmVjdGluZyBwZW9wbGUgYW5kIHdpbGRsaWZl
LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+Q29sbyBpcyBvbmUgb2Ygc2V2ZXJhbCBlbGRlcmx5IGdv
cmlsbGFzIGFyb3VuZCB0aGUgY291bnRyeS4gVGhlIG9sZGVzdCBrbm93biBsaXZpbmcgbWFsZSBn
b3JpbGxhLCBPenppZSwgaXMgNTUgeWVhcnMgb2xkIGFuZCBsaXZlcyBhdCB0aGUgQXRsYW50YSBa
b28sIHdoaWNoIGhhcyBhIGdlcmlhdHJpYyBnb3JpbGxhIHNwZWNpYWx0eS48L3A+PHA+QXQgU2Vh
dHRsZSYjODIxNztzIFdvb2RsYW5kIFBhcmsgWm9vLCBzdGFmZiBtZW1iZXJzIHVzZSBhY3VwdW5j
dHVyZSwgbWFzc2FnZSwgbGFzZXIgdGhlcmFweSwgYW5kIGhlYXQgYW5kIGpvaW50IHN1cHBsZW1l
bnRzIHRvIGhlbHAgRW1tYSwgYSAxMy15ZWFyLW9sZCByYWJiaXQuPC9wPjxwPkF0IHRoZSBOYXRp
b25hbCBab28gaW4gV2FzaGluZ3RvbiwgU2hhbnRoaSwgYSA0Mi15ZWFyLW9sZCBBc2lhbiBlbGVw
aGFudCB3aXRoIGFydGhyaXRpcywgcmVjZWl2ZXMgb3N0ZW9hcnRocml0aXMgdGhlcmFweSBhbmQg
d2FzIHJlY2VudGx5IGZpdHRlZCB3aXRoIHNwZWNpYWxseSBjcmFmdGVkIGZyb250IGZvb3QgYm9v
dHMgdG8gaGVscCBoZXIgZmVldCBoZWFsIGFzIG1lZGljYXRpb25zIGFyZSBhcHBsaWVkLjwvcD48
cD5JbiBPYWtsYW5kLCBDYWxpZi4sIFRpa2ksIGEgMjcteWVhci1vbGQgZ2lyYWZmZSBhbmQgb25l
IG9mIHRoZSBvbGRlc3QgaW4gdGhlIG5hdGlvbiwgZ2V0cyBmb290IGNhcmUsIG1hc3NhZ2UgdGhl
cmFweSwgYWN1cHVuY3R1cmUgYW5kIGNoaXJvcHJhY3RpYyBjYXJlLiBHYW8gR2FvLCBhIDI2LXll
YXItb2xkIG1hbGUgcGFuZGEgYXQgdGhlIFNhbiBEaWVnbyBab28gd2l0aCBhIGhlYXJ0IGNvbmRp
dGlvbiwgcGVyaW9kaWNhbGx5IHVuZGVyZ29lcyBjYXJkaWFjIHVsdHJhc291bmRzLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7R2VyaWF0cmljcyBpcyBwcm9iYWJseSBvbmUgb2Ygb3VyIG1vc3QgY29tbW9uIG1lZGlj
YWwgY2hhbGxlbmdlcyB0aGF0IHdlIGZhY2UgaW4gYSB6b28gc2l0dWF0aW9uLCYjODIyMTsgc2Fp
ZCBEci4gS2VpdGggSGluc2hhdywgZGlyZWN0b3Igb2YgYW5pbWFsIGhlYWx0aCBhdCB0aGUgUGhp
bGFkZWxwaGlhIFpvby4gJiM4MjIwO1NvIHByZXR0eSBtdWNoIGFueXRoaW5nIHRoYXQgeW91IGNv
dWxkIGltYWdpbmUgd291bGQgaGFwcGVuIHdpdGggYW4gb2xkZXIgcGVyc29uIGlzIGdvaW5nIHRv
IGhhcHBlbiBldmVudHVhbGx5IHdpdGggYW55IGFuaW1hbC4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.