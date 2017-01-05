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Hate-crime charges filed in attack on mentally disabled man

By Carla K. Johnson and Caryn Rousseau
Associated Press

Published: January 5, 2017 - 03:22 PM | Updated: January 5, 2017 - 08:50 PM
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These booking photos provided by the Chicago Police Department show (from left) Tesfaye Cooper, Brittany Covington, Tanishia Covington and Jordan Hill, four people charged, Thursday with aggravated kidnapping and taking part in a hate crime after allegedly beating and taunting a man in a video broadcast live on Facebook. (Chicago Police Department via AP)


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