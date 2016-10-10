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’Hell broke out:’ South African police, students clash

By Christopher Torchia
Associated Press

Published: October 10, 2016 - 10:44 AM
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Students hurl stones on the University of the Witwatersrand campus in Johannesburg South Africa on Monday, Oct. 10, 2016. Tear gas and water cannon were fired as hundreds of students protested at the university amid a bitter national dispute with university managers and the government over demonstrators' demands for free education. (AP Photo)


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