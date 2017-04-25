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Hello? Justice Stephen Breyer’s cellphone rings in court

Associated Press

Published: April 25, 2017 - 12:57 PM
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FILE - In this Feb. 13, 2017 file photo, Supreme Court Justice Stephen Breyer listens in Boston. Even Supreme Court justices forget to turn off their cellphones. A high court argument on Tuesday, April 25, 2017, was interrupted by the familiar sound of a ring chime, and Justice Stephen Breyer was the culprit. (AP Photo/Steven Senne, File)


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