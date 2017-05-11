Heroin epidemic pushing up hepatitis C infections in U.S.

PHA+TkVXIFlPUks6IFRoZSBoZXJvaW4gZXBpZGVtaWMgaXMgZHJpdmluZyB1cCBoZXBhdGl0aXMg
QyBpbmZlY3Rpb25zLCB3aXRoIHRoZSBiaWdnZXN0IGluY3JlYXNlIGluIHBlb3BsZSBpbiB0aGVp
ciAyMHMsIFUuUy4gaGVhbHRoIG9mZmljaWFscyBzYWlkIFRodXJzZGF5LjwvcD48cD5UaGUgbnVt
YmVyIG9mIG5ldyBpbmZlY3Rpb25zIG5lYXJseSB0cmlwbGVkIGluIGZpdmUgeWVhcnMsIHRvIGFi
b3V0IDIsNDAwIGluIDIwMTUuIFRoZSB2aXJ1cyBpcyBzcHJlYWQgYnkgc2hhcmluZyBuZWVkbGVz
IHRvIGluamVjdCBkcnVncywgYW5kIHRoZSBpbmNyZWFzZSBjb2luY2lkZWQgd2l0aCBhIHN1cmdl
IGluIGhlcm9pbiB1c2UuPC9wPjxwPkJ1dCBvZmZpY2lhbHMgYXQgdGhlIENlbnRlcnMgZm9yIERp
c2Vhc2UgQ29udHJvbCBhbmQgUHJldmVudGlvbiB0aGluayB0aGUgcmVwb3J0ZWQgaW5mZWN0aW9u
cyBhcmUgb25seSBhIGZyYWN0aW9uIG9mIHRoZSBhY3R1YWwgbnVtYmVyLiBNb3N0IHBlb3BsZSBk
b24mIzgyMTc7dCBnZXQgc2ljayBmb3IgbWFueSB5ZWFycywgc28gdGhleSBhcmVuJiM4MjE3O3Qg
dGVzdGVkIGFuZCBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHRoZXkgYXJlIGluZmVjdGVkLiBUaGUgQ0RDIGVz
dGltYXRlcyB0aGF0IHRoZSBudW1iZXIgb2YgaW5mZWN0aW9ucyBpbiAyMDE1IHdhcyAzNCwwMDAs
IG9yIHR3aWNlIGFzIG1hbnkgYXMgdGhlIGVzdGltYXRlIGZvciAyMDEwLjwvcD48cD5UaGUgYmln
Z2VzdCBqdW1wIGluIG5ldyBpbmZlY3Rpb25zIGlzIGluIHBlb3BsZSBhZ2VzIDIwIHRvIDI5LCB0
aGUgQ0RDIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSB2aXJ1cyBzcHJlYWRzIHRocm91Z2ggdGhlIGJsb29kIGJ1
dCBkb2VzIG1vc3Qgb2YgaXRzIGRhbWFnZSBieSBpbmZlY3RpbmcgdGhlIGxpdmVyLiBJdCBjYW4g
bGVhZCB0byBjaXJyJiMxNzM7aG9zaXMgb3IgbGl2ZXIgY2FuY2VyLiBJbiByZWNlbnQgeWVhcnMs
IG5ldyBoZXBhdGl0aXMgQyBkcnVncyBoaXQgdGhlIG1hcmtldCB0aGF0IGNhbiBjdXJlIGl0IGlu
IG9ubHkgYSBmZXcgbW9udGhzLiBCdXQgdGhleSBhcmUgZXhwZW5zaXZlICYjODIxMjsgYSBjb3Vy
c2Ugb2YgdHJlYXRtZW50IGNhbiBjb3N0cyB0ZW5zIG9mIHRob3VzYW5kcyBvZiBkb2xsYXJzLjwv
cD48cD5UaGUgQ0RDIGFsc28gcmVsZWFzZWQgbmF0aW9uYWwgaGVwYXRpdGlzIEMgZGVhdGggZmln
dXJlczogbmVhcmx5IDIwLDAwMCBkZWF0aHMgaW4gMjAxNS4gVGhlIG51bWJlciBoYXNuJiM4MjE3
O3QgY2hhbmdlZCBtdWNoIHJlY2VudGx5LCBidXQgdGhhdCBmaWd1cmUgcmVmbGVjdHMgYSBkaWZm
ZXJlbnQgZ3JvdXAgb2YgaW5mZWN0ZWQgcGVvcGxlICYjODIxMjsgYmFieSBib29tZXJzLiBUaGUg
YXBwYXJlbnQgbGV2ZWxpbmcgb2ZmIG1heSBiZSBkdWUgdG8gYSBwdXNoIHRvIHRlc3QgYWxsIGJh
YnkgYm9vbWVycyBmb3IgdGhlIHZpcnVzIGFuZCB0aGUgdHJlYXRtZW50IGltcHJvdmVtZW50cywg
c2FpZCB0aGUgQ0RDJiM4MjE3O3MgRHIuIEpvbmF0aGFuIE1lcm1pbi48L3A+PHA+T2YgdGhlIDMu
NSBtaWxsaW9uIEFtZXJpY2FucyBsaXZpbmcgd2l0aCBoZXBhdGl0aXMsIG1vc3Qgd2VyZSBib3Ju
IGJldHdlZW4gMTk0NSBhbmQgMTk2NSBhbmQgd2VyZSBpbmZlY3RlZCBkZWNhZGVzIGFnbywgYWNj
b3JkaW5nIHRvIHRoZSBDREMuPC9wPjxwPkJlZm9yZSB3aWRlc3ByZWFkIHNjcmVlbmluZyBvZiBi
bG9vZCBkb25hdGlvbnMgYmVnYW4gaW4gMTk5MiwgdGhlIHZpcnVzIHdhcyBhbHNvIHNwcmVhZCB0
aHJvdWdoIGJsb29kIHRyYW5zZnVzaW9ucy4gTmV3IGNhc2VzIGZlbGwgdG8gdW5kZXIgOTAwIG5l
YXJseSAxNSB5ZWFycyBhZ28gYW5kIHN0YXllZCBhdCB0aGF0IGxldmVsIHVudGlsIHRoZXkgcm9z
ZSBzaGFycGx5IGluIDIwMTEuIFRoYXQgd2FzIGFyb3VuZCB0aGUgdGltZSBoZXJvaW4gdXNlIGJl
Z2FuIGluY3JlYXNpbmcsIGFzIGRydWcgYWJ1c2VycyBjYXVnaHQgdXAgaW4gdGhlIG9waW9pZCBj
cmlzaXMgc2hpZnRlZCBmcm9tIHByZXNjcmlwdGlvbiBwYWlua2lsbGVycyB0byBoZXJvaW4uPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.