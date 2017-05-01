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Hey kids, salt stays and grains go in school meals

By Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: May 1, 2017 - 02:36 PM
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Agriculture Secretary Sonny Perdue has lunch with students in the cafeteria at Catoctin Elementary School in Leesburg, Va., Monday, May 1, 2017, after he unveiled a new rule on school lunches as the Trump administration and other Republicans press for flexibility after eight years of the Obama's emphasis on health eating. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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