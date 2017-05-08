Historically black colleges and universities question administration understanding of their purpose

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQSBXaGl0ZSBIb3VzZSBzdGF0ZW1lbnQgc3VnZ2VzdGluZyB0aGF0IGNv
bnN0cnVjdGlvbiBmdW5kaW5nIGZvciBoaXN0b3JpY2FsbHkgYmxhY2sgY29sbGVnZXMgYW5kIHVu
aXZlcnNpdGllcyBtaWdodCBiZSB1bmNvbnN0aXR1dGlvbmFsIHJldmVhbHMgYSBmdW5kYW1lbnRh
bCBtaXN1bmRlcnN0YW5kaW5nIHRoYXQgdGhlIHNjaG9vbHMgZmF2b3IgYmxhY2tzIGFuZCBvdGhl
ciBtaW5vcml0aWVzIG92ZXIgd2hpdGUgc3R1ZGVudHMsIGFkdm9jYXRlcyBmb3IgdGhlIHNjaG9v
bHMgc2FpZCBNb25kYXkuPC9wPjxwPkJlY2F1c2UgdGhleSBhcmUgY2FsbGVkIEhCQ1VzICYjODIy
MDtzdWdnZXN0cyB0byBzb21lIHRoYXQgdGhlIGluc3RpdHV0aW9ucyBhcmUgZm9yIGJsYWNrcyBh
bmQgbm90IG90aGVycywgb3IgdGhhdCBibGFja3MgYXJlIHByb3ZpZGVkIHByZWZlcmVuY2VzIGF0
IHRoZXNlIGluc3RpdHV0aW9ucy4gTmVpdGhlciBpcyB0aGUgY2FzZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgTGV6
bGkgQmFza2VydmlsbGUsIHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgTmF0aW9uYWwgQXNzb2NpYXRpb24gZm9y
IEVxdWFsIE9wcG9ydHVuaXR5IGluIEhpZ2hlciBFZHVjYXRpb24sIGEgbm90LWZvci1wcm9maXQg
YWR2b2NhY3kgb3JnYW5pemF0aW9uIGZvciBIQkNVcyBhbmQgb3RoZXIgcHJlZG9taW5hbnRseSBi
bGFjayBpbnN0aXR1dGlvbnMuPC9wPjxwPlByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgb24gRnJpZGF5
IHRocmVhdGVuZWQgdG8gY2hhbGxlbmdlIHVuZGVyIHRoZSBkdWUgcHJvY2VzcyBjbGF1c2Ugb2Yg
dGhlIEZpZnRoIEFtZW5kbWVudCBhIGNvbnN0cnVjdGlvbiBmdW5kaW5nIHByb2dyYW0gZm9yIEhC
Q1VzLCBsdW1waW5nIGl0IHdpdGggb3RoZXIgcHJvZ3JhbXMgdGhhdCBoZSBzYWlkICYjODIyMDth
bGxvY2F0ZSBiZW5lZml0cyBvbiB0aGUgYmFzaXMgb2YgcmFjZSwgZXRobmljaXR5IGFuZCBnZW5k
ZXIuJiM4MjIxOyAgVGhlIHN0YXRlbWVudCB3YXMgYXR0YWNoZWQgdG8gYSBzcGVuZGluZyBiaWxs
IGhlIHNpZ25lZCBGcmlkYXkgdG8ga2VlcCB0aGUgZ292ZXJubWVudCBvcGVyYXRpbmcgdGhyb3Vn
aCBTZXB0ZW1iZXIuPC9wPjxwPkl0IHN1cnByaXNlZCBtYW55LCBjb25zaWRlcmluZyBUcnVtcCBo
YWQgcHJvbWlzZWQgdG8gc3VwcG9ydCBIQkNVcyBib3RoIGR1cmluZyBoaXMgY2FtcGFpZ24gYW5k
IGR1cmluZyB2ZXJ5IHB1YmxpYyBCbGFjayBIaXN0b3J5IE1vbnRoIG1lZXRpbmdzLCB3aGVuIEhC
Q1UgcHJlc2lkZW50cyBwb3NlZCBmb3IgcGljdHVyZXMgd2l0aCB0aGUgcHJlc2lkZW50IGluIHRo
ZSBXaGl0ZSBIb3VzZS4gU2V2ZXJhbCBIQkNVIGFkdm9jYWN5IGdyb3VwcyBzYWlkIHRoZXkgaW1t
ZWRpYXRlbHkgY2FsbGVkIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBhbmQgd2VyZSBhc3N1cmVkIHRoYXQgdGhl
IGNvbnN0cnVjdGlvbiBmdW5kaW5nIHdvdWxkIGJlIHNhZmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgYWRt
aW5pc3RyYXRpb24gaW50ZW5kcyB0byBpbXBsZW1lbnQgdGhlIEhCQ1UgQ2FwaXRhbCBGaW5hbmNp
bmcgUHJvZ3JhbSwmIzgyMjE7IHRoZSBVbml0ZWQgTmVncm8gQ29sbGVnZSBGdW5kIHNhaWQgaW4g
YSBzdGF0ZW1lbnQuIFRoYXQgcGFydCBvZiBUcnVtcCYjODIxNztzIHN0YXRlbWVudCBtYXkgaGF2
ZSBqdXN0IGJlZW4gYWRtaW5pc3RyYXRpb24gbGF3eWVycyAmIzgyMjA7cGVyaGFwcyBub3QgZnVs
bHkgdW5kZXJzdGFuZGluZyB0aGUgbGVnYWwgYmFzaXMgZm9yIGZlZGVyYWwgSEJDVSBwcm9ncmFt
cywmIzgyMjE7IHNhaWQgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiwgd2hpY2ggc3VwcG9ydHMgSEJDVXMuPC9w
PjxwPkFkdm9jYXRlcyBwb2ludGVkIG91dCB0aGF0IEhCQ1VzIGRvIG5vdCBkaXNjcmltaW5hdGUg
b24gYmFzaXMgb3IgcmFjZSwgZXRobmljaXR5IG9yIGdlbmRlci4gSW4gZmFjdCwgdGhleSB3ZXJl
IHNldCB1cCBpbiBkaXJlY3QgcmVzcG9uc2UgdG8gcHJlZG9taW5hbnRseSB3aGl0ZSBjb2xsZWdl
cyBhbmQgdW5pdmVyc2l0aWVzIHRoYXQgcmVmdXNlZCB0byBhZG1pdCBibGFja3Mgb3Igb3RoZXIg
bWlub3JpdGllcy48L3A+PHA+Um91Z2hseSBhIGZpZnRoIG9mIHN0dWRlbnRzIGFuZCBhIGZvdXJ0
aCBvZiBmYWN1bHR5IG1lbWJlcnMgYXQgSEJDVXMgYXJlIG5vdCBibGFjaywgYWR2b2NhdGVzIHNh
aWQuIEluIGZhY3QsIHRoZXJlIGFyZSBmaXZlIEhCQ1VzIHRoYXQgYXJlIG5vdCBldmVuIG1ham9y
aXR5IGJsYWNrLCBCYXNrZXJ2aWxsZSBzYWlkLjwvcD48cD5UcnVtcCwgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQg
b24gU3VuZGF5LCBzYWlkIHRoYXQgaGlzIHByZXZpb3VzIHN0YXRlbWVudCBkaWQgbm90ICYjODIy
MDthZmZlY3QgbXkgdW53YXZlcmluZyBzdXBwb3J0IGZvciBIQkNVcyBhbmQgdGhlaXIgY3JpdGlj
YWwgZWR1Y2F0aW9uYWwgbWlzc2lvbnMuJiM4MjIxOyBUaGUgc3RhdGVtZW50IGRpZCBub3QgYWRk
cmVzcyB3aGV0aGVyIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBzdGlsbCB0aGlua3MgZnVuZGluZyBmb3IgSEJD
VXMgY291bGQgYmUgdW5jb25zdGl0dXRpb25hbC48L3A+PHA+RGVtb2NyYXRzIGltbWVkaWF0ZWx5
IHBvaW50ZWQgdG8gdGhlIHN0YXRlbWVudCBhcyBwcm9vZiB0aGF0IFRydW1wJiM4MjE3O3MgcGxh
bnMgdG8gc3VwcG9ydCBIQkNVcyB3ZXJlIGEgbWVyZSBwdWJsaWMgcmVsYXRpb25zIHBsb3kuIERl
c3BpdGUgaGlzIHN0YXRlbWVudHMgb2Ygc3VwcG9ydCwgVHJ1bXAgc3VnZ2VzdGVkIGZ1bmRpbmcg
Zm9yIEhCQ1VzIGluIGhpcyBidWRnZXQgYXQgdGhlIHNhbWUgbGV2ZWwgYXMgd2hhdCB3YXMgb2Zm
ZXJlZCB1bmRlciBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hJiM4MjE3O3MgbGFzdCBidWRnZXQuPC9w
PjxwPkRlbW9jcmF0cyBwb2ludGVkIHRvIHByb3Bvc2VkIGN1dHMgaW4gZmVkZXJhbCBzdHVkZW50
LWFpZCBwcm9ncmFtcywgd2hpY2ggdGhleSBzYWlkIHdvdWxkIGRpc3Byb3BvcnRpb25hdGVseSAg
YWZmZWN0IG1pbm9yaXR5IHN0dWRlbnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U2FkbHkgYW5kIHNoYW1lZnVs
bHksIEhCQ1VzLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIHNjaG9vbHMgdGhhdCBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAgbWV0
IHdpdGgsIGFyZSBsZWZ0IHRvIHdvbmRlciB3aGV0aGVyIGhlIHdhbnRzIHRvIGhlbHAgb3IgaHVy
dCB0aGVtLCYjODIyMTsgc2FpZCBDb25ncmVzc2lvbmFsIEJsYWNrIENhdWN1cyBDaGFpcm1hbiBD
ZWRyaWMgUmljaG1vbmQsIEQtTGEuLCBhbmQgUmVwLiBKb2huIENvbnllcnMsIEQtTWljaC4sIHRo
ZSByYW5raW5nIERlbW9jcmF0IG9uIHRoZSBIb3VzZSBKdWRpY2lhcnkgQ29tbWl0dGVlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.