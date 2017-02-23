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U.S.-Mexico relations

Homeland Security secretary: No use of U.S. military to enforce immigration

By Josh Lederman
Associated Press

Published: February 23, 2017 - 03:10 PM
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Homeland Security Secretary John Kelly, right, accompanied by Secretary of State Rex Tillerson, speaks at the Mexican Ministry of Foreign Affairs in Mexico City, Mexico, Thursday, Feb. 23, 2017. (Carlos Barria/Pool Photo via AP)


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