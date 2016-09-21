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Homeless man hailed as a hero after reporting backpack bombs

By Megan Trimble
Associated Press

Published: September 21, 2016 - 03:34 PM
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Lee Parker, left, talks to a man walking by as he explains to reporters how he found a bomb near a trash can, Wednesday, Sept. 21, 2016, in Elizabeth, N.J. Authorities say Parker and a friend contacted police after finding the bag near the Elizabeth train station Sunday night. Federal investigators say the bag was left by New York-region bombing suspect Ahmad Khan Rahami. (AP Photo/Julio Cortez)

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