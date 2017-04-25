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Hope for preemies as artificial womb helps tiny lambs grow

By Lauran Neergaard
Associated Press

Published: April 25, 2017 - 02:26 PM
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In this photo provided by the Childrens Hospital of Philadelphia, fetal physiologist Marcus G. Davey of the Childrens Hospital of Philadelphia, who helped design the artificial womb system. He is shown near giant tanks holding a liquid designed to simulate amniotic fluid. Researchers are creating an artificial womb to improve care for extremely premature babies, and animal testing suggests the first-of-its-kind watery incubation so closely mimics mom that it just might work. (Ed Cunicelli/Childrens Hospital of Philadelphia via AP)


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