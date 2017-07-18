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House budget blueprint key to success of Trump tax agenda

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 10:40 AM
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In this March 10 file photo, House Budget Committee Chair Rep. Diane Black, R-Tenn. speaks on Capitol Hill in Washington. House Republicans on Tuesday unveiled a budget that makes deep cuts in food stamps and other social safety net programs while boosting military spending by billions, a blueprint that pleases neither conservatives nor moderates. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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