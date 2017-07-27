All CATEGORIES
☰ Menu

U.S. government

House GOP passes $788 billion bill for military, border wall

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: July 27, 2017 - 05:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Nov. 13, 2016 file photo, a U.S. Customs and Border Patrol agent passes along a section of border wall in Hidalgo, Texas. The GOP-controlled House is plowing ahead on legislation to give the Pentagon a massive spending boost and deliver a $1.6 billion down payment for President Donald Trump's oft-promised wall along the U.S.-Mexico border. (AP Photo/Eric Gay)


MORE IN NEWS

ford28_1 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron man linked to three fires in his neighborhood, including two that claimed nine lives; prosecutors seek death penalty for Stanley Ford

An Akron man is accused of killing nine people in two deadly house fires in his neighborhood.

ohfair28cut_02
Summit County Fair steps up inspections of its rides after tragic mishap at the Ohio State Fair
adoption27_07
“This is like a dream come true:” Adopted actor from Hollywood reunites with birth parents from Summit County
spending28cut
House GOP passes $788 billion bill for military, border wall
fordneighbor28cut
Neighbors angry and fearful after Akron man is indicted in three fires
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next