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U.S. government

House GOP passes $788 billion bill for military, border wall

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: July 27, 2017 - 05:33 PM | Updated: July 28, 2017 - 08:38 AM
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In this Nov. 13, 2016 file photo, a U.S. Customs and Border Patrol agent passes along a section of border wall in Hidalgo, Texas. The GOP-controlled House is plowing ahead on legislation to give the Pentagon a massive spending boost and deliver a $1.6 billion down payment for President Donald Trump's oft-promised wall along the U.S.-Mexico border. (AP Photo/Eric Gay)


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