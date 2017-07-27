All CATEGORIES
☰ Menu

U.S. government

House GOP passes $788 billion bill for military, border wall

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: July 27, 2017 - 05:33 PM | Updated: July 28, 2017 - 08:38 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Nov. 13, 2016 file photo, a U.S. Customs and Border Patrol agent passes along a section of border wall in Hidalgo, Texas. The GOP-controlled House is plowing ahead on legislation to give the Pentagon a massive spending boost and deliver a $1.6 billion down payment for President Donald Trump's oft-promised wall along the U.S.-Mexico border. (AP Photo/Eric Gay)


MORE IN NEWS

safety28cut_01
Summit County sheriff, Springfield Township police create “safety zones” for Internet purchases

Two more Summit County policing agencies have created “Internet Safety Zones” where people buying and selling items online can meet up and finalize their transactions.

ford28_1
Akron man linked to three fires in his neighborhood, including two that claimed nine lives; prosecutors seek death penalty for Stanley Ford
adoption27_07
“This is like a dream come true:” Adopted actor from Hollywood reunites with birth parents from Summit County
ohfair28cut_02
Summit County Fair steps up inspections of its rides after tragic mishap at the Ohio State Fair
priebus29cut_1
President Donald Trump pushes out Reince Priebus, names Gen. John F. Kelly White House chief of staff - 5:36 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next