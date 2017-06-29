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House GOP pushes bills to crack down on illegal immigration

By Matthew Daly
Associated Press

Published: June 29, 2017 - 02:05 PM
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House Speaker Paul Ryan, R-Wis., is joined by Rep. Raul Labrador, R-Idaho, left, chairman of the House Judiciary Subcommittee on Immigration and Border Security, and House Judiciary Committee Chairman Bob Goodlatte, R-Va., as the Republican-led House pushes ahead on legislation to crack down on illegal immigration, during a news conference at the Capitol in Washington, Thursday, June 29, 2017. One bill would strip federal funds from "sanctuary" cities that shield residents from federal immigration authorities, while a separate bill would stiffen punishments on people who re-enter the U.S. Illegally. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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