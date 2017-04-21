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House intel panel to hear from top officials on Russia probe

By Deb Riechmann
Associated Press

Published: April 21, 2017 - 02:01 PM
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FILE - In this Jan. 5, 2017 file photo, National Security Agency and Cyber Command chief Adm. Michael Rogers testifies on Capitol Hill in Washington. The House intelligence committee has asked top law enforcement and intelligence officials to testify in open and closed hearings next week about Russian activities during the election. The committee said Friday, April 21, 2017, that it had sent letters requesting Rogers and FBI Director James Comey to appear at a closed hearing. (AP Photo/Evan Vucci, File)


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