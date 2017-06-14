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House Majority Whip Steve Scalise stable after shooting, Trump calls for unity

By Jonathan Lemire
Associated Press

Published: June 14, 2017 - 08:19 AM | Updated: June 14, 2017 - 01:45 PM
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In a photo from Tuesday, June 13, 2017, House Majority Whip Steve Scalise, R-La., joined by Speaker of the House Paul Ryan, R-Wis., far right, and Rep. Cathy McMorris Rodgers, R-Wash., comments on health care for veterans during a news conference at Republican National Committee Headquarters on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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