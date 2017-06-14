By Jonathan Lemire
Associated Press
House Majority Whip Steve Scalise stable after shooting, Trump calls for unity June 14,2017 05:45 PM GMT Jonathan Lemire Associated Press Copyright ��� 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
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