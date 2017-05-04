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House OKs GOP health bill, a step toward Obamacare repeal

By Alan Fram And Erica Werner
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 11:22 AM | Updated: May 4, 2017 - 04:14 PM
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President Donald Trump speaks during a school choice event in the Roosevelt Room of the White House in Washington, Wednesday, May 3, 2017. The president Donald planned to meet with lawmakers who authored a plan aimed at preventing another collapse of the Republican health care bill. (AP Photo/Evan Vucci)

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