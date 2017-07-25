House passes sanctions on Russia for vote meddling as Manafort, Kushner meet with investigators

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGZvcm1lciBjYW1w
YWlnbiBjaGFpcm1hbiBtZXQgd2l0aCBTZW5hdGUgaW52ZXN0aWdhdG9ycyBUdWVzZGF5LCBwcm92
aWRpbmcgaGlzIHJlY29sbGVjdGlvbiBvZiBhIFRydW1wIFRvd2VyIG1lZXRpbmcgd2l0aCBhIFJ1
c3NpYW4gbGF3eWVyIGFuZCBhZ3JlZWluZyB0byB0dXJuIG92ZXIgY29udGVtcG9yYW5lb3VzIG5v
dGVzIG9mIHRoZSBnYXRoZXJpbmcgbGFzdCB5ZWFyLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gcGVvcGxlIGZhbWls
aWFyIHdpdGggdGhlIGNsb3NlZC1kb29yIGludGVydmlldy48L3A+PHA+TWVhbndoaWxlLCBlYWdl
ciB0byBwdW5pc2ggUnVzc2lhIGZvciBtZWRkbGluZyBpbiB0aGUgMjAxNiBlbGVjdGlvbiwgdGhl
IEhvdXNlIG92ZXJ3aGVsbWluZ2x5IGJhY2tlZCBhIG5ldyBwYWNrYWdlIG9mIHNhbmN0aW9ucyBh
Z2FpbnN0IE1vc2NvdyB0aGF0IHByb2hpYml0cyBUcnVtcCBmcm9tIHdhaXZpbmcgdGhlIHBlbmFs
dGllcyB3aXRob3V0IGZpcnN0IGdldHRpbmcgcGVybWlzc2lvbiBmcm9tIENvbmdyZXNzLjwvcD48
cD5MYXdtYWtlcnMgcGFzc2VkIHRoZSBsZWdpc2xhdGlvbiwgNDE5LTMsIGNsZWFyaW5nIHRoZSBm
YXItcmVhY2hpbmcgbWVhc3VyZSBmb3IgYWN0aW9uIGJ5IHRoZSBTZW5hdGUuIElmIHNlbmF0b3Jz
IG1vdmUgcXVpY2tseSwgdGhlIGJpbGwgY291bGQgYmUgcmVhZHkgZm9yIFRydW1wJiM4MjE3O3Mg
c2lnbmF0dXJlIGJlZm9yZSBDb25ncmVzcyBleGl0cyBXYXNoaW5ndG9uIGZvciBpdHMgcmVndWxh
ciBBdWd1c3QgcmVjZXNzLiBUaGUgU2VuYXRlLCBsaWtlIHRoZSBIb3VzZSwgaXMgZXhwZWN0ZWQg
dG8gcGFzcyB0aGUgbGVnaXNsYXRpb24gYnkgYSB2ZXRvLXByb29mIG1hcmdpbi4gVGhlIGJpbGwg
YWxzbyBzbGFwcyBJcmFuIGFuZCBOb3J0aCBLb3JlYSB3aXRoIHNhbmN0aW9ucy4gIDwvcD48cD5U
aGUgU2VuYXRlIGFwcGVhcmFuY2UgYnkgUGF1bCBNYW5hZm9ydCBjYW1lIHRoZSBzYW1lIG1vcm5p
bmcgdGhhdCBUcnVtcCYjODIxNztzIHNvbi1pbi1sYXcgYW5kIGFkdmlzZXIsIEphcmVkIEt1c2hu
ZXIsIHJldHVybmVkIHRvIENhcGl0b2wgSGlsbCBmb3IgYSBzZWNvbmQgZGF5IG9mIHByaXZhdGUg
bWVldGluZ3MsIHRoaXMgdGltZSBmb3IgYSBjb252ZXJzYXRpb24gd2l0aCBsYXdtYWtlcnMgb24g
dGhlIEhvdXNlIEludGVsbGlnZW5jZSBDb21taXR0ZWUuPC9wPjxwPkJvdGggTWFuYWZvcnQgYW5k
IEt1c2huZXIgaGF2ZSBiZWVuIGNvb3BlcmF0aW5nIHdpdGggdGhlIGNvbW1pdHRlZXMgd2hpY2gs
IGFsb25nIHdpdGggc3BlY2lhbCBjb3Vuc2VsIFJvYmVydCBNdWVsbGVyLCBhcmUgcHJvYmluZyBS
dXNzaWEmIzgyMTc7cyBpbnRlcmZlcmVuY2UgaW4gdGhlIDIwMTYgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbXBh
aWduIGFuZCBwb3NzaWJsZSBjb2xsdXNpb24gd2l0aCBUcnVtcCBhc3NvY2lhdGVzLjwvcD48cD5U
aGUgdHdvIG1lbiBoYXZlIGZhY2VkIHBhcnRpY3VsYXIgc2NydXRpbnkgYWJvdXQgYXR0ZW5kaW5n
IHRoZSBUcnVtcCBUb3dlciBtZWV0aW5nIGJlY2F1c2UgaXQgd2FzIGRlc2NyaWJlZCBpbiBlbWFp
bHMgdG8gRG9uYWxkIFRydW1wIEpyLiBhcyBiZWluZyBwYXJ0IG9mIGEgUnVzc2lhbiBnb3Zlcm5t
ZW50IGVmZm9ydCB0byBhaWQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbnRpYWwgY2FtcGFpZ24uPC9w
PjxwPk9uIFR1ZXNkYXksIE1hbmFmb3J0IG1ldCB3aXRoIGJpcGFydGlzYW4gc3RhZmYgb2YgdGhl
IFNlbmF0ZSBJbnRlbGxpZ2VuY2UgQ29tbWl0dGVlIGFuZCAmIzgyMjA7YW5zd2VyZWQgdGhlaXIg
cXVlc3Rpb25zIGZ1bGx5LCYjODIyMTsgaGlzIHNwb2tlc21hbiwgSmFzb24gTWFsb25pLCBzYWlk
LjwvcD48cD5NYW5hZm9ydCYjODIxNztzIGRpc2N1c3Npb24gd2l0aCBjb21taXR0ZWUgc3RhZmYg
d2FzIGxpbWl0ZWQgdG8gaGlzIHJlY29sbGVjdGlvbiBvZiB0aGUgSnVuZSAyMDE2IG1lZXRpbmcs
IGFjY29yZGluZyB0byB0d28gcGVvcGxlIGZhbWlsaWFyIHdpdGggdGhlIGludGVydmlldy4gQm90
aCBkZW1hbmRlZCBhbm9ueW1pdHkgdG8gZGlzY3VzcyBkZXRhaWxzIGJlY2F1c2UgdGhlIGludGVy
dmlldyBvY2N1cnJlZCBiZWhpbmQgY2xvc2VkIGRvb3JzLjwvcD48cD5NYW5hZm9ydCBoYWQgcHJl
dmlvdXNseSBkaXNjbG9zZWQgdGhlIG1lZXRpbmcgaW4gZG9jdW1lbnRzIGhlIHR1cm5lZCBvdmVy
IHRvIHRoZSBjb21taXR0ZWUuIEhlIGhhcyBub3cgcHJvdmlkZWQgdGhlIGNvbW1pdHRlZSB3aXRo
IG5vdGVzIGhlIHRvb2sgYXQgdGhlIHRpbWUsIG9uZSBvZiB0aGUgcGVvcGxlIHNhaWQuIFRoZSBv
dGhlciBwZXJzb24gc2FpZCBNYW5hZm9ydCBoYXMgYWxzbyBzYWlkIGhlIHdpbGwgcGFydGljaXBh
dGUgaW4gYWRkaXRpb25hbCBpbnRlcnZpZXdzIHdpdGggdGhlIFNlbmF0ZSBJbnRlbGxpZ2VuY2Ug
Q29tbWl0dGVlIHN0YWZmIG9uIG90aGVyIHRvcGljcyBpZiBuZWNlc3NhcnkuIFRob3NlIG1lZXRp
bmdzIGhhdmVuJiM4MjE3O3QgeWV0IGJlZW4gc2NoZWR1bGVkLjwvcD48cD5BbHNvIFR1ZXNkYXks
IEt1c2huZXIgc3BlbnQgYWJvdXQgdGhyZWUgaG91cnMgYmVoaW5kIGNsb3NlZCBkb29ycyB3aXRo
IHRoZSBIb3VzZSBjb21taXR0ZWUuPC9wPjxwPlJlcHVibGljYW4gUmVwLiBNaWtlIENvbmF3YXkg
b2YgVGV4YXMsIHdobyBpcyBsZWFkaW5nIHRoZSBwYW5lbCYjODIxNztzIFJ1c3NpYSBwcm9iZSwg
c2FpZCBoZSBmb3VuZCBLdXNobmVyIHRvIGJlICYjODIyMDtzdHJhaWdodGZvcndhcmQsIGZvcnRo
Y29taW5nLCB3YW50ZWQgdG8gYW5zd2VyIGV2ZXJ5IHF1ZXN0aW9uIHdlIGhhZC4mIzgyMjE7IEhl
IHNhaWQgS3VzaG5lciB3YXMgd2lsbGluZyB0byBmb2xsb3cgdXAgd2l0aCB0aGUgY29tbWl0dGVl
IGlmIGl0IGhhcyBhZGRpdGlvbmFsIHF1ZXN0aW9ucy48L3A+PHA+VGhlIGNvbW1pdHRlZSYjODIx
NztzIHJhbmtpbmcgRGVtb2NyYXQsIFJlcC4gQWRhbSBTY2hpZmYgb2YgQ2FsaWZvcm5pYSwgc2Fp
ZCB0aGUgcXVlc3Rpb25zIHRvdWNoZWQgb24gJiM4MjIwO2EgcmFuZ2Ugb2YgaXNzdWVzIHRoZSBj
b21taXR0ZWUgaGFkIGJlZW4gY29uY2VybmVkIGFib3V0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dl
IGFwcHJlY2lhdGUgaGlzIHZvbHVudGFyeSB3aWxsaW5nbmVzcyB0byBjb21lIGFuZCB0ZXN0aWZ5
IHRvZGF5LCYjODIyMTsgU2NoaWZmIGFkZGVkLjwvcD48cD5JbiBhZGRpdGlvbiB0byB0aGUgU2Vu
YXRlIGFuZCBIb3VzZSBpbnRlbGxpZ2VuY2UgY29tbWl0dGVlcywgdGhlIFNlbmF0ZSBKdWRpY2lh
cnkgQ29tbWl0dGVlIGhhcyBhbHNvIGJlZW4gaW52ZXN0aWdhdGluZyBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyBl
bGVjdGlvbiBpbnRlcmZlcmVuY2UuIFRoZSBjb21taXR0ZWUgaGFzIGJlZW4gbmVnb3RpYXRpbmcg
dGVybXMgb2YgYSBwcml2YXRlLCBvbi10aGUtcmVjb3JkIGludGVydmlldyB3aXRoIFRydW1wIEpy
LiBhYm91dCB0aGUgbWVldGluZy4gPC9wPjxwPlJlcHVibGljYW4gU2VuLiBDaHVjayBHcmFzc2xl
eSBhbmQgRGVtb2NyYXRpYyBTZW4uIERpYW5uZSBGZWluc3RlaW4gaGFkIGFsc28gaXNzdWVkIGEg
c3VicG9lbmEgZm9yIE1hbmFmb3J0IHRvIHRlc3RpZnkgcHVibGljbHkgZHVyaW5nIGEgV2VkbmVz
ZGF5IGhlYXJpbmcgYmVmb3JlIHRoZSBjb21taXR0ZWUuIEJ1dCBsYXRlIFR1ZXNkYXkgdGhlIGNv
bW1pdHRlZSByZXNjaW5kZWQgdGhlIHN1YnBvZW5hLjwvcD48cD5UYXlsb3IgRm95LCBhIHNwb2tl
c21hbiBmb3IgR3Jhc3NsZXksIHNhaWQgdGhlIGNvbW1pdHRlZSB3aXRoZHJldyB0aGUgc3VicG9l
bmEgYWZ0ZXIgTWFuYWZvcnQgYWdyZWVkIHRvIHR1cm4gb3ZlciBkb2N1bWVudHMgYW5kIGNvbnRp
bnVlIG5lZ290aWF0aW5nIGFib3V0IHNldHRpbmcgdXAgYW4gaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggdGhlIHBh
bmVsLiA8L3A+PHA+VGhlIGNvbW1pdHRlZSBhbHNvIHJlbW92ZWQgTWFuYWZvcnQgYW5kIFRydW1w
IEpyLiBmcm9tIHRoZSBsaXN0IG9mIHdpdG5lc3NlcyBzY2hlZHVsZWQgZm9yIHRoZSBwdWJsaWMg
aGVhcmluZy48L3A+PHA+VGhlIHByZXNpZGVudCBoYXMgcmVwZWF0ZWRseSBjYXN0IGRvdWJ0IG9u
IHRoZSBjb25jbHVzaW9uIG9mIFUuUy4gaW50ZWxsaWdlbmNlIGFnZW5jaWVzIHRoYXQgUnVzc2lh
IHNvdWdodCB0byB0aXAgdGhlIGVsZWN0aW9uIGluIGhpcyBmYXZvci4gSGUmIzgyMTc7cyBibGFz
dGVkIGFzIGEgJiM4MjIwO3dpdGNoIGh1bnQmIzgyMjE7IGludmVzdGlnYXRpb25zIGludG8gdGhl
IGV4dGVudCBvZiBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyBpbnRlcmZlcmVuY2UgYW5kIHdoZXRoZXIgdGhlIFRy
dW1wIGNhbXBhaWduIGNvbGx1ZGVkIHdpdGggTW9zY293LjwvcD48cD5TaWduaW5nIGEgYmlsbCB0
aGF0IHBlbmFsaXplcyBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyBlbGVjdGlvbiBpbnRlcmZlcmVuY2Ugd291bGQg
bWFyayBhIHNpZ25pZmljYW50IHNoaWZ0IGZvciBUcnVtcCwgYnV0IHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBp
bmRpY2F0ZWQgdGhpcyB3ZWVrIHRoYXQgaGUgd291bGQgc2lnbiBpdC4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.