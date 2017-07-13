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Human remains found in search for missing men, 1 victim ID’d

By Bob Lentz and Maryclaire Dale
Associated Press

Published: July 13, 2017 - 11:03 AM | Updated: July 13, 2017 - 11:33 AM
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Bucks County DA Matthew Weintraub, center, holds a midnight press conference July 13, 2017 to announce that bodies have been found on a Solebury farm belonging to the DiNardo family, with one positive identification - Dean A. Finocchiaro, 18, of Middletown. Charges are pending against Cosmo DiNardo, the 20-year-old son. (Clem Murray/Philadelphia Inquirer/TNS)


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