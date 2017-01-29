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Crowds rally in Cleveland, across U.S. as opposition to travel ban intensifies

Hundreds march in Cleveland as Trump travel ban sows chaos at airports, outrage at protests

By Deepti Hajela and Michael Tarm
Associated Press

Published: January 29, 2017 - 03:42 PM | Updated: January 30, 2017 - 07:49 AM
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Izzy Berdan, of Boston (center) wears an American flags as he chants slogans with other demonstrators during a rally against President Donald Trump's order that restricts travel to the U.S., Sunday in Boston. Trump signed an executive order Friday that bans legal U.S. residents and visa-holders from seven Muslim-majority nations from entering the U.S. for 90 days and puts an indefinite hold on a program resettling Syrian refugees. (AP Photo/Steven Senne)


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