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Hundreds of thousands of women around the world decry Trump

By Nancy Benac and Ben Nuckols
Associated Press

Published: January 21, 2017 - 10:33 AM | Updated: January 21, 2017 - 04:15 PM
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Women with bright pink hats and signs begin to gather early and are set to make their voices heard on the first full day of Donald Trump's presidency, Saturday, Jan. 21, 2017 in Washington. Organizers of the Women's March on Washington expect more than 200,000 people to attend the gathering. Other protests are expected in other U.S. cities. ( AP Photo/Jose Luis Magana)

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