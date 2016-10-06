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Hurricane Matthew closes in on Florida with 140 mph winds; Obama declares state of emergency

By Mike Schneider and Kelli Kennedy
Associated Press

Published: October 6, 2016 - 08:39 AM | Updated: October 6, 2016 - 05:50 PM
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Gov. Nikki Haley announces that she plans to call for the evacuation of about 1 million people from South Carolina's coast as Hurricane Matthew threatens on Tuesday, Oct. 4, 2016, at the South Carolina Emergency Management Division headquarters in Pine Ridge, S.C. People along the East Coast entered better-safe-than-sorry mode Tuesday, flocking to hardware stores, grocery aisles and gas stations as Hurricane Matthew marched toward Florida, threatening to become the first hurricane to hit the state's Atlantic coast in over a decade. (AP Photo/Jeffrey Collins)

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