Husband: Tub-drowning suspect tried to run over boys earlier

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UElUVFNCVVJHSDogQSB3b21hbiBjaGFyZ2VkIHdpdGggZHJvd25pbmcgaGVyIHR3byB5b3Vu
Z2VzdCBzb25zIGluIGEgYmF0aHR1YiBoYWQgZGF5cyBlYXJsaWVyIHRvbGQgaGVyIGh1c2JhbmQg
c2hlIHdhbnRlZCB0byBzdXJyZW5kZXIgdG8gcG9saWNlIGZvciBwdXJwb3NlbHkgcnVubmluZyBv
dmVyIHRoZSBib3lzIHRoZSB5ZWFyIGJlZm9yZSwgYnV0IGhlciBodXNiYW5kIHRhbGtlZCBoZXIg
b3V0IG9mIGl0LCBoZSB0ZXN0aWZpZWQgYXQgaGVyIHRyaWFsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXNuJiM4
MjE3O3QgaXQgdHJ1ZSBzaGUgdG9sZCB5b3Ugc2hlIHRpZWQgdGhlbSB1cCB3aXRoIHR3aW5lIGFu
ZCByYW4gdGhlbSBvdmVyIHJlcGVhdGVkbHk/JiM4MjIxOyBBbGxlZ2hlbnkgQ291bnR5IEFzc2lz
dGFudCBEaXN0cmljdCBBdHRvcm5leSBMaXNhIFBlbGxlZ3JpbmkgYXNrZWQgdGhlIGh1c2JhbmQs
IE1hcmsgU2NobGVtbWVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSByZW1lbWJlciBzaGUgdG9sZCBtZSBzaGUg
dGllZCB0aGVtIHVwLCBidXQgSSBkb24mIzgyMTc7dCByZW1lbWJlciBoZXIgc2F5aW5nIHNoZSBy
YW4gdGhlbSBvdmVyIHJlcGVhdGVkbHksJiM4MjIxOyBoZSByZXNwb25kZWQuPC9wPjxwPlNjaGxl
bW1lciB0ZXN0aWZpZWQgVGh1cnNkYXkgaW4gdGhlIHNlY29uZCBkYXkgb2YgTGF1cmVsIFNjaGxl
bW1lciYjODIxNztzIHRyaWFsIG9uIGNoYXJnZXMgb2YgY3JpbWluYWwgaG9taWNpZGUgaW4gdGhl
IGRlYXRocyBvZiB0aGVpciBzb25zIERhbmllbCwgNiwgYW5kIEx1a2UsIDMuPC9wPjxwPlBlbGxl
Z3Jpbmkgb24gV2VkbmVzZGF5IHBsYXllZCBhIHZpZGVvIGNvbmZlc3Npb24gaW4gd2hpY2ggTGF1
cmVsIFNjaGxlbW1lciBhY2tub3dsZWRnZWQgaG9sZGluZyB0aGUgYm95cyB1bmRlcndhdGVyIG9u
IEFwcmlsIDEsIDIwMTQsIGFmdGVyIHJldHVybmluZyBmcm9tIHRha2luZyB0aGVpciA3LXllYXIt
b2xkIGJyb3RoZXIgdG8gYSBzY2hvb2wgYnVzIHN0b3AuIEx1a2UgZGllZCB0aGF0IGRheSwgYW5k
IERhbmllbCBkaWVkIGZvdXIgZGF5cyBsYXRlci48L3A+PHA+RGVmZW5zZSBhdHRvcm5leSBNaWNo
YWVsIE1hY2hlbiBpcyBhcmd1aW5nIExhdXJlbCBTY2hsZW1tZXIgd2FzIHRvbyBtZW50YWxseSBp
bGwgdG8ga25vdyB3aGF0IHNoZSB3YXMgZG9pbmcuPC9wPjxwPkJ1dCBQZWxsZWdyaW5pIGhvcGVz
IHRvIGNvbnZpbmNlIGEganVkZ2UgdGhlIDQzLXllYXItb2xkIE1jQ2FuZGxlc3Mgd29tYW4gd2Fz
IHB1cnBvc2VseSBiZW50IG9uIGtpbGxpbmcgdGhlIHlvdW5nZXIgYm95cyBzbyBzaGUgY291bGQg
Zm9jdXMgaGVyIGF0dGVudGlvbiBvbiB0aGVpciBvbGRlciBicm90aGVyIGFuZCBpcyBzZWVraW5n
IGZpcnN0LWRlZ3JlZSBtdXJkZXIgY29udmljdGlvbnMuIElmIHN1Y2Nlc3NmdWwsIHRoZSB3b21h
biB3b3VsZCBzcGVuZCB0aGUgcmVzdCBvZiBoZXIgbGlmZSBpbiBwcmlzb24uPC9wPjxwPlNob3Vs
ZCBNYWNoZW4gY29udmluY2VkIHRoZSBqdWRnZSBvZiBoZXIgbWVudGFsIHByb2JsZW1zLCBzaGUg
Y291bGQgYmUgY29udmljdGVkIG9mIGEgbGVzc2VyIG11cmRlciBvciBtYW5zbGF1Z2h0ZXIgY2hh
cmdlLCBmb3VuZCBub3QgZ3VpbHR5IG9yIGZvdW5kIGd1aWx0eSBidXQgbWVudGFsbHkgaWxsLiBJ
ZiB0aGF0IGhhcHBlbnMsIHNoZSYjODIxNztkIHNwZW5kIHRpbWUgaW4gYSBzdGF0ZSBtZW50YWwg
aG9zcGl0YWwgYW5kIHRoZW4gZ28gdG8gcHJpc29uIGZvciB3aGF0ZXZlciByZW1haW5zIG9mIGFu
eSBzZW50ZW5jZSBhZnRlciBzaGUmIzgyMTc7cyBkZWVtZWQgc2FuZS48L3A+PHA+UGVsbGVncmlu
aSB0b2xkIEp1ZGdlIEplZmZyZXkgTWFubmluZyBpbiBoZXIgb3BlbmluZyBzdGF0ZW1lbnQgTGF1
cmVsIFNjaGxlbW1lciB3YXMgJiM4MjIwO2ZpeGF0ZWQmIzgyMjE7IG9uIHRoZSBpZGVhIHRoZSB5
b3VuZ2VyIGJveXMgd2VyZSBhdXRpc3RpYyBvciBvdGhlcndpc2UgYWJub3JtYWwsIGV2ZW4gdGhv
dWdoIHRoZXkgd2VyZSBmaW5lLCBhbmQgZmVsdCBzaGUgY291bGQgYmUgYSBiZXR0ZXIgbW90aGVy
IHRvIGhlciBvbGRlc3Qgc29uIGlmIHRoZSB5b3VuZ2VyIGJveXMgd2VyZSAmIzgyMjA7aW4gaGVh
dmVuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QSBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlciB0ZXN0aWZpZWQgV2VkbmVzZGF5IHRo
YXQgTGF1cmVsIFNjaGxlbW1lciBsZWZ0IERhbmllbCBpbiBhIHBhcmtlZCAxMTItZGVncmVlIHZl
aGljbGUgb3V0c2lkZSBhIG1hbGwgaW4gU2VwdGVtYmVyIDIwMDkgYW5kIHRoZW4gcmFuIG92ZXIg
Ym90aCB5b3VuZ2VyIGJveXMgb24gQXByaWwgMTYsIDIwMTMsIG91dHNpZGUgaGVyIHBhcmVudHMm
IzgyMTc7IGhvbWUuPC9wPjxwPlBvbGljZSBhbmQgY2hpbGQgd2VsZmFyZSB3b3JrZXJzIGNvbmNs
dWRlZCB0aGF0IHdhcyBhbiBhY2NpZGVudC48L3A+PHA+QnV0IGZpdmUgZGF5cyBiZWZvcmUgc2hl
IGRyb3duZWQgdGhlIGJveXMsIE1hcmsgU2NobGVtbWVyIHRlc3RpZmllZCBzaGUgY2FsbGVkIGhp
bSBhdCB3b3JrIHRvIHNheSBzaGUgcGxhbm5lZCB0byBjYWxsIHBvbGljZSBhbmQgY29uZmVzcyB0
aGF0IHNoZSBwdXJwb3NlbHkgcmFuIG92ZXIgdGhlIGJveXMuIERhbmllbCBzdWZmZXJlZCBhIGJy
b2tlbiBwZWx2aXMsIGFuZCBMdWtlIGJyb2tlIGhpcyBqYXcgYW5kIGFuIGFua2xlIGFuZCBzdWZm
ZXJlZCBpbmp1cmllcyB0byBoaXMgbGl2ZXIgYW5kIHBhbmNyZWFzLjwvcD48cD5NYXJrIFNjaGxl
bW1lciB0ZXN0aWZpZWQgaGUgc2VudCBoaXMgd2lmZSB0byBhIHBoeXNpY2lhbiwgbm90IGEgcHN5
Y2hpYXRyaXN0LCBhZnRlciB0aGUgdmVoaWNsZSBpbmNpZGVudCB0byBiZSBtZWRpY2F0ZWQgZm9y
IGRlcHJlc3Npb24gYW5kIGRpZG4mIzgyMTc7dCBsZWF2ZSBoZXIgYWxvbmUgd2l0aCB0aGUgY2hp
bGRyZW4gZm9yIHNldmVyYWwgd2Vla3MgdGhlcmVhZnRlci48L3A+PHA+QnkgbGF0ZSBNYXJjaCAy
MDE0LCBMYXVyZWwgU2NobGVtbWVyIHdhbnRlZCB0byBjb25mZXNzLCBidXQgaGVyIGh1c2JhbmQg
dG9vayB0d28gZGF5cyBvZmYgd29yayBhbmQgY29udmluY2VkIGhlciBvdGhlcndpc2UuPC9wPjxw
PkFmdGVyIGhpcyB3aWZlIGRyb3duZWQgdGhlIGJveXMsIFBlbGxlZ3JpbmkgYXNrZWQgaGltIHdo
ZXRoZXIgaGUgJiM4MjIwO3RvbGQgdGhlIHBvbGljZSwgJiM4MjE2O0kmIzgyMTc7bSBhIHNpbm5l
ci4gTXkgc29uIGlzIGRlYWQsIGFuZCBJIGNvdWxkIGhhdmUgcHJldmVudGVkIGl0PyYjODIyMTsm
IzgyMTc7PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IHJlbWVtYmVyIHRob3NlIGV4YWN0IHdv
cmRzLCYjODIyMTsgaGUgcmVwbGllZC48L3A+PHA+VGhlIHRyaWFsIHdhcyBzY2hlZHVsZWQgdG8g
Y29udGludWUgRnJpZGF5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.