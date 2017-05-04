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In latest airline video, Delta boots family from flight

By David Koenig
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 03:22 PM
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FILE - In this Monday, Aug. 8, 2016, file photo, Delta Air Lines planes are parked at Ronald Reagan Washington National Airport, in Washington. A California family says they were forced off a Delta plane and threatened with jail after refusing to give up one of their children's seats on a crowded flight. A video of the April 23, 2017, incident was uploaded to Facebook on Wednesday, May 3, 2017, and adds to the list of recent encounters on airlines that went viral, including the dragging of a passenger off a United Express plane. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)


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