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In opioid crisis, a new risk for police: accidental overdose

By Juliet Linderman
Associated Press

Published: May 27, 2017 - 08:51 PM
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Harford County Sheriff's Officer Cpl. Kevin Phillips, 33, as he speaks at the sheriff's office in Harford County, MD. Cpl. Phillips accidentally overdosed after responding to the scene of a drug overdose, simply by coming into contact with a trace amount of the synthetic opioid carfentanil. "My face felt like it was burning. I felt extremely light-headed. I felt like I was getting dizzy," he said. (AP Photo/Juliet Linderman)


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