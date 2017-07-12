In Paris, Trump is Bastille Day guest of city he derided

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEFSSVM6IFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB2aXNpdCB0byBQYXJpcyBv
biBUaHVyc2RheSB3aWxsIHRha2UgaGltIHRvIGEgY2l0eSBoZSBoYXMgcmVwZWF0ZWRseSBkZXJp
ZGVkICYjODIxMjsgYW5kIGF0IHRoZSBzaWRlIG9mIGEgRnJlbmNoIGxlYWRlciBiZXN0IGtub3du
IHRvIEFtZXJpY2FucyBhcyB0aGUgZWFybmVzdCB5b3VuZyBtYW4gd2l0aCB0aGUgZW5kbGVzcyBo
YW5kc2hha2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtQYXJpcyBpc24mIzgyMTc7dCBQYXJpcyBhbnkgbG9uZ2Vy
LCYjODIyMTsgVHJ1bXAgZGVjbGFyZWQgaW4gRmVicnVhcnksIGltcGx5aW5nIHRoZSBjaXR5IGhh
ZCBiZWVuIHJ1aW5lZCBieSBqaWhhZGkgYXR0YWNrcy4gJiM4MjIwO0kgd2FzIGVsZWN0ZWQgdG8g
cmVwcmVzZW50IHRoZSBjaXRpemVucyBvZiBQaXR0c2J1cmdoLCBub3QgUGFyaXMsJiM4MjIxOyBo
ZSBzYWlkIGp1c3QgbGFzdCBtb250aCBhcyBoZSBhbm5vdW5jZWQgdGhlIFUuUy4gd291bGQgbGVh
dmUgdGhlIFBhcmlzIGNsaW1hdGUgYWdyZWVtZW50LjwvcD48cD5CdXQgVHJ1bXAgaXNuJiM4MjE3
O3QgdGhlIG9ubHkgcG9saXRpY2lhbiB3aG8gY2FuIHVzZSBQYXJpcyB0byBtYWtlIGEgc3ltYm9s
aWMgcG9pbnQuPC9wPjxwPldoZW4gVHJ1bXAgYXJyaXZlcyBpbiB0aGUgRnJlbmNoIGNhcGl0YWws
IGl0IHdpbGwgYmUgYXMgRnJlbmNoIFByZXNpZGVudCBFbW1hbnVlbCBNYWNyb24mIzgyMTc7cyBn
dWVzdCBvZiBob25vciwgd2l0aCBhIHByaXZhdGUgdG91ciBvZiBOYXBvbGVvbiYjODIxNztzIHRv
bWIsIGRpbm5lciBhdCB0aGUgRWlmZmVsIFRvd2VyIGFuZCwgdG8gdG9wIG9mZiB0aGUgUGFyaXMg
dG91cmlzdCB0cmlmZWN0YSwgYSBzZWF0IGF0IHRoZSB0cmlidW5lIGFzIEFtZXJpY2FuIHRyb29w
cyBvcGVuIHRoZSBCYXN0aWxsZSBEYXkgcGFyYWRlIG9uIHRoZSBDaGFtcHMtRWx5c2Vlcy48L3A+
PHA+VGhlIHZpc2l0IHdpbGwgYmUgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBmaXJzdCBhcHBlYXJhbmNlIGJlZm9y
ZSByZXBvcnRlcnMgc2luY2UgbmV3cyBicm9rZSB0aGlzIHdlZWsgdGhhdCBoaXMgc29uIGFwcGVh
cmVkIHRvIHdlbGNvbWUgUnVzc2lhbiBoZWxwIGluIHRoZSBVLlMuIGVsZWN0aW9uLiBIZSYjODIx
NztsbCBsaWtlbHkgZmFjZSBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgdGhhdCBhdCBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5j
ZSB3aXRoIE1hY3Jvbi48L3A+PHA+SXQgd2FzIE1hY3Jvbiwgd2hvIGF0IDM5IGlzIG1vZGVybiBG
cmFuY2UmIzgyMTc7cyB5b3VuZ2VzdCBwcmVzaWRlbnQsIHdob3NlIGhhbmRzaGFrZSB3aXRoIFRy
dW1wIGxlZnQgYm90aCBtZW4gd2l0aCB3aGl0ZSBrbnVja2xlcyBhbmQgY2xlbmNoZWQgamF3cy4g
TWFjcm9uIGxhdGVyIGRlc2NyaWJlZCBpdCBhcyAmIzgyMjA7YSBtb21lbnQgb2YgdHJ1dGgmIzgy
MjE7IGJldHdlZW4gdGhlbS48L3A+PHA+U3RpbGwsIE1hY3JvbiBleHRlbmRlZCBhbiBpbnZpdGF0
aW9uIHRvIFRydW1wIHRvIGpvaW4gdGhlIG5hdGlvbmFsIGRheSBjZWxlYnJhdGlvbnMsIGNvbW1l
bW9yYXRpbmcgdGhlIDEwMHRoIGFubml2ZXJzYXJ5IG9mIHRoZSBVLlMuIGVudHJ5IGludG8gV29y
bGQgV2FyIEkuIEFuZCB0aGUgbWVldGluZ3Mgb24gVGh1cnNkYXkgaGF2ZSBiZWVuIGJpbGxlZCBi
eSBib3RoIGdvdmVybm1lbnRzIGFzIGEgdGltZSB0byBkZWVwZW4gdGhlIHRpZXMgdGhhdCBiaW5k
IHRoZSBVLlMuIGFuZCBGcmFuY2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGF0IG91ciB0d28gY291bnRyaWVz
IHNoYXJlIGlzIHN0cm9uZ2VyICh0aGFuIG91ciBkaWZmZXJlbmNlcyksIGdpdmVuIG91ciBwZW9w
bGVzIGFuZCBvdXIgaGlzdG9yaWVzIGFuZCBvdXIgdmFsdWVzIGFzIHdlbGwuIFNvIHllcywgdGhl
cmUgaXMgYSBkaXNhZ3JlZW1lbnQsIGxpa2UgSSBzYWlkIHRvIFByZXNpZGVudCBUcnVtcCwgYW5k
IHRoZW4gSSBzYWlkIGl0IHB1YmxpY2x5LCBiZWNhdXNlIHRoZXJlIGlzIG5vdGhpbmcgdG8gaGlk
ZS4gVGhhdCBiZWluZyBzYWlkLCBpdCBkb2VzIG5vdCBwcmV2ZW50IHVzIGZyb20gY29vcGVyYXRp
bmcgaW4gbWFueSBmaWVsZHMsJiM4MjIxOyBNYWNyb24gc2FpZCBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+VGh1
cnNkYXkmIzgyMTc7cyB0YWxrcyBhcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gY2VudGVyIG9uIGZpZ2h0aW5nIHRl
cnJvcmlzbSBhbmQgZGVmZW5zZSBwb2xpY3ksIHR3byBhcmVhcyB3aGVyZSBGcmVuY2gtQW1lcmlj
YW4gY29vcGVyYXRpb24gaGFzIHRyYWRpdGlvbmFsbHkgYmVlbiBzdHJvbmcuPC9wPjxwPlRoZXJl
IGlzIGxpdHRsZSBkb3duc2lkZSBmb3IgTWFjcm9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBp
bXBvcnRhbnQgdG8gZXN0YWJsaXNoIGEgcmVsYXRpb25zaGlwIHRoYXQgaXMgZnVuY3Rpb25hbCwg
Zm9yIGJvdGggTXIuIE1hY3JvbiBhbmQgTXIuIFRydW1wLCB0byBrbm93IHdoZXJlIHRoZSBvdGhl
ciBzdGFuZHMsIHNvIHRoZXkgY2FuIHNwZWFrIHRvIGVhY2ggb3RoZXIsIHRvIGZhY2lsaXRhdGUg
dHJhbnMtQXRsYW50aWMgcmVsYXRpb25zLCYjODIyMTsgc2FpZCBZYW5uaWNrIE1pcmV1ciwgYSBw
b2xpdGljYWwgc2NpZW50aXN0IHdobyBmb2xsb3dzIFUuUy4gcG9saXRpY3MuPC9wPjxwPlRoZSBn
cmVhdGVyIHJpc2sgaXMgZm9yIFRydW1wLCBzYWlkIFRob21hcyBHb21hcnQsIGRpcmVjdG9yIG9m
IHRoZSBGcmVuY2ggSW5zdGl0dXRlIGZvciBJbnRlcm5hdGlvbmFsIFJlbGF0aW9ucy48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1RoZXJlIGlzIGEgUnVzc2lhbiBzd29yZCBvZiBEYW1vY2xlcyBvdmVyIE1yLiBUcnVt
cCYjODIxNztzIGhlYWQgYW5kIGl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiB0aGVyZSBzaW5jZSBoZSB0b29rIG9m
ZmljZS4gQXQgdGhlIHNhbWUgdGltZSwgRW1tYW51ZWwgTWFjcm9uIGR1cmluZyBoaXMgY2FtcGFp
Z24gYW5kIGF0IGhpcyBmaXJzdCBtZWV0aW5nIHdpdGggVmxhZGltaXIgUHV0aW4gd2FzIGNyaXRp
Y2FsIG9mIFJ1c3NpYW4gaW50ZXJmZXJlbmNlLCYjODIyMTsgR29tYXJ0IHNhaWQuPC9wPjxwPklu
IGVtYWlscyBtYWRlIHB1YmxpYyB0aGlzIHdlZWssIGFuIGludGVybWVkaWFyeSB0b2xkIERvbmFs
ZCBUcnVtcCBKci4gdGhhdCBhIFJ1c3NpYW4gYXR0b3JuZXkgaGFkIG5lZ2F0aXZlIGluZm9ybWF0
aW9uIGFib3V0IERlbW9jcmF0IEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiB0aGF0IHdhcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBS
dXNzaWFuIGdvdmVybm1lbnQmIzgyMTc7cyBlZmZvcnRzIHRvIGhlbHAgVHJ1bXAgaW4gdGhlIGVs
ZWN0aW9uIGNhbXBhaWduLiAmIzgyMjA7SSBsb3ZlIGl0LCYjODIyMTsgdGhlIHRoZW4tY2FuZGlk
YXRlJiM4MjE3O3Mgc29uIHJlc3BvbmRlZC48L3A+PHA+VGhlIHJldmVsYXRpb25zIHJhaXNlIG5l
dyBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgd2hldGhlciB0aGUgVHJ1bXAgY2FtcGFpZ24gY29vcmRpbmF0ZWQg
d2l0aCBNb3Njb3cgZHVyaW5nIHRoZSBlbGVjdGlvbiwgYSBjaGFyZ2UgdGhlIHByZXNpZGVudCBo
YXMgZGVuaWVkIGZvciBtb250aHMuIEFuZCBpdCBwb2ludHMgdGhvc2UgcXVlc3Rpb25zIG1vcmUg
ZGlyZWN0bHkgYXQgdGhlIGlubmVyIGNpcmNsZSBvZiBUcnVtcCYjODIxNztzIG93biBmYW1pbHku
PC9wPjxwPk1hY3JvbiBzdXBwb3J0cyBpbnRlcnZlbnRpb24gYWdhaW5zdCBTeXJpYSYjODIxNztz
IGdvdmVybm1lbnQgaW4gcmVzcG9uc2UgdG8gaXRzIHVzZSBvZiBjaGVtaWNhbCB3ZWFwb25zIGFu
ZCBjb3VsZCBwcm92ZSBhbiBpbXBvcnRhbnQgYWxseSBhcyB0aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRp
b24gc2Vla3MgdG8gaW5jcmVhc2UgcHJlc3N1cmUgYWdhaW5zdCBEYW1hc2N1cy4gQnV0IGluIGRv
aW5nIHNvLCB0aGV5JiM4MjE3O2xsIG5lZWQgdG8gdGFja2xlIHRoZSBpc3N1ZSBvZiBSdXNzaWEm
IzgyMTc7cyBzdXBwb3J0IGZvciBTeXJpYW4gUHJlc2lkZW50IEJhc2hhciBBc3NhZCwgc29tZXRo
aW5nIFRydW1wIGhhcyBvbmx5IHBhc3NpdmVseSBhY2tub3dsZWRnZWQuPC9wPjxwPlRoZSB2aXNp
dCB3aWxsIGFsc28gZ2F1Z2Ugd2hldGhlciBUcnVtcCBhbmQgTWFjcm9uIGNhbiBmaW5kIGNvbnNl
bnN1cyBvbiBhbnkgb2YgdGhlIGNyaXRpY2FsIGlzc3VlcyBvbiB3aGljaCB0aGV5IG9wZW5seSBk
aXNhZ3JlZS4gQWZ0ZXIgVHJ1bXAgd2l0aGRyZXcgdGhlIFUuUy4gZnJvbSB0aGUgUGFyaXMgY2xp
bWF0ZSBhY2NvcmQsIE1hY3JvbiwgYSBzdGF1bmNoIGFkdm9jYXRlIG9mIHJlc2VhcmNoIHRvIGNv
bWJhdCBnbG9iYWwgd2FybWluZywgdXJnZWQgJiM4MjIwO2FsbCByZXNwb25zaWJsZSBjaXRpemVu
cywmIzgyMjE7IGluY2x1ZGluZyBBbWVyaWNhbiBzY2llbnRpc3RzIGFuZCByZXNlYXJjaGVycywg
dG8gYnJpbmcgdGhlaXIgZmlnaHQgYWdhaW5zdCBjbGltYXRlIGNoYW5nZSB0byBGcmFuY2UuPC9w
PjxwPk1hY3JvbiBiZWNhbWUgRnJhbmNlJiM4MjE3O3MgeW91bmdlc3QgcHJlc2lkZW50IHdoZW4g
aGUgd29uIGEgcnVub2ZmIGFnYWluc3QgZmFyLXJpZ2h0IG9wcG9uZW50IE1hcmluZSBMZSBQZW4g
aW4gQXByaWwuIERlc3BpdGUgbm8gcG9saXRpY2FsIGV4cGVyaWVuY2UsIGhlIHB1bGxlZCB0b2dl
dGhlciBhbiBvdmVyd2hlbG1pbmcgbGVnaXNsYXRpdmUgbWFqb3JpdHkgaW4gRnJhbmNlJiM4MjE3
O3MgcGFybGlhbWVudCBhbmQgcmVjZW50IHBvbGxzIHNob3cgaGltIHdpdGggc3Ryb25nIHB1Ymxp
YyBwb3B1bGFyaXR5LjwvcD48cD5Gb3IgVHJ1bXAsIHdob3NlIGFwcHJvdmFsIHJhdGluZ3MgYXQg
aG9tZSBhbmQgYWJyb2FkIGhhdmUgc3VuayBzaW5jZSBoZSB0b29rIG9mZmljZSwgZXhwZXJ0cyBz
YXkgbGV2ZXJhZ2luZyBNYWNyb24mIzgyMTc7cyBwb3B1bGFyaXR5IGNvdWxkIGltcHJvdmUgaGlz
IGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgaW1hZ2UgYW1vbmcgRXVyb3BlYW4gYWxsaWVzLjwvcD48
cD5JbiBHZXJtYW55LCBUcnVtcCBzZXZlcmVseSBjcml0aWNpemVkIENoYW5jZWxsb3IgQW5nZWxh
IE1lcmtlbCBkdXJpbmcgaGlzIGVsZWN0aW9uIGNhbXBhaWduLCBjbGFpbWluZyBzaGUgd2FzICYj
ODIyMDtydWluaW5nJiM4MjIxOyBHZXJtYW55IGJ5IGFsbG93aW5nIGluIGh1bmRyZWRzIG9mIHRo
b3VzYW5kcyBvZiByZWZ1Z2Vlcy4gU2luY2UgdGhlbiwgaG93ZXZlciwgdGhlIHR3byBsZWFkZXJz
IGhhdmUgaGFkIHNldmVyYWwgY29udmVyc2F0aW9ucywgYm90aCBpbiBwZXJzb24gYW5kIG9uIHRo
ZSBwaG9uZSwgYW5kIGRldmVsb3BlZCBhIHdvcmtpbmcgcmVsYXRpb25zaGlwLjwvcD48cD5TdGls
bCwgdGhlcmUgYXJlIG1hbnkgcG9pbnRzIG9mIGNvbnRlbnRpb24sIGluY2x1ZGluZyB0aGUgZGVj
aXNpb24gdG8gcHVsbCBvdXQgb2YgdGhlIFBhcmlzIGNsaW1hdGUgYWdyZWVtZW50LiBNZXJrZWwg
YWxzbyBzdWdnZXN0ZWQgRXVyb3BlIG5lZWRzIHRvIHRha2Ugb24gbW9yZSByZXNwb25zaWJpbGl0
aWVzIGl0c2VsZiBiZWNhdXNlIGl0IGNhbiBubyBsb25nZXIgcmVseSBvbiB0aGUgVS5TLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7TWFjcm9uIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0aGUgc2FtZSBjb25zdHJhaW50cyBh
cyBBbmdlbGEgTWVya2VsLCB3aG8gaXMgZW50ZXJpbmcgYW4gZWxlY3Rpb24gY2FtcGFpZ24gaW4g
d2hpY2ggaGVyIG9wcG9uZW50cyB3b3VsZCBsb3ZlIHRvIG1ha2UgaXQgYSBjYW1wYWlnbiBhYm91
dCBEb25hbGQgVHJ1bXAsJiM4MjIxOyBzYWlkIEplZmZyZXkgUmF0aGtlLCBkZXB1dHkgZGlyZWN0
b3Igb2YgdGhlIEV1cm9wZSBQcm9ncmFtIGF0IHRoZSBDZW50ZXIgZm9yIFN0cmF0ZWdpYyBhbmQg
SW50ZXJuYXRpb25hbCBTdHVkaWVzLjwvcD48cD5NZXJrZWwsIGFzIGl0IGhhcHBlbnMsIHdpbGwg
YWxzbyBiZSBtZWV0aW5nIE1hY3JvbiBvbiBUaHVyc2RheSAmIzgyMTI7IGJvdGggc2hlIGFuZCBU
cnVtcCB3aWxsIGNvbnZlcmdlIG9uIHRoZSBGcmVuY2ggcHJlc2lkZW50aWFsIHBhbGFjZSB3aXRo
aW4gaG91cnMgb2YgZWFjaCBvdGhlci4gQnV0IE1lcmtlbCB3aWxsIGJlIGdvbmUgYmVmb3JlIHRo
ZXkgY2FuIGNyb3NzIHBhdGhzLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+QXNz
b2NpYXRlZCBQcmVzcyB3cml0ZXJzIFZpdmlhbiBTYWxhbWEgaW4gV2FzaGluZ3RvbiBhbmQgRGF2
aWQgUmlzaW5nIGluIEJlcmxpbiBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.