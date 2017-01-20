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Inauguration 2017: Trump takes charge: Sworn in as nation’s 45th president

By Julie Pace
Associated Press

Published: January 20, 2017 - 09:12 AM | Updated: January 20, 2017 - 02:05 PM
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Donald Trump is sworn in as the 45th president of the United States by Chief Justice John Roberts as Melania Trump looks on during the 58th Presidential Inauguration at the U.S. Capitol in Washington, Friday, Jan. 20, 2017. (AP Photo/Matt Rourke)

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